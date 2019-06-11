謝正反民意 林鄭四工作續推修例 泛民轟社會不穩罪魁 民陣明立會外集會

明報記者

外交部發言人耿爽昨在例行記者會上被問到如何看待遊行者代表的民意時，稱目前已有80多萬港人參與「護港安全撐修例大聯署」活動，「充分說明香港主流民意支持特區政府修例工作」，並稱中央政府將繼續支持港府修例，又指一些國家圍繞修例問題「發表了一些不負責任的言論」。

港府續密集解說 修例後定期立會匯報

林鄭月娥昨日會見傳媒，稱深信大部分遊行市民都熱愛香港，重申政府會尊重大眾不同意見，面對社會意見分歧、兩極化時，政府希望兼顧不同意見、取得平衡，重申今次修例是因制度上有缺陷，而為回應遊行及政黨意見，提出四方面工作，包括繼續解說修例、立即增加人手資源，爭取與不同的司法管轄區簽訂長期移交逃犯安排的協議等。另外，她對周日遊行結束後出現衝突表示強烈遺憾。

民主派：理解激烈抗爭 研18區動員

民主派24名立法會議員聯署表示，林太領導的特區政府漠視民意，較以往任何一名特首更甚，是觸發激烈抗爭、巨大民憤及社會不穩的罪魁禍首，故理解有示威者知悉政府聲明後，採取較激烈的抗爭行動。

保安局長李家超傍晚去信立法會主席梁君彥發表政策聲明，重申多項人權保障措施，可在特別移交安排文本訂明請求方承諾，包括須安排翻譯、無罪推定，以及若疑犯無力償付律師費用，毋須自行付費等。特首在考慮涉案人的年齡、健康及其他個人情况，以至個案最新情况是否有變等，亦可拒發移交令。

立法會明日就修例恢復二讀，除社福界表明將要求社工請假一天外，民主派亦提出多項行動回應，民陣稱明早10時起在立法會外集會，預計立法會下午恢復修例二讀辯論，屆時會在示威區直播會議，冀市民可監察議會，直至會議完結才結束集會；民陣表明集會將「持續不斷發生」。多名民主派議員表示，地區辦事處明日暫停開放，籲市民「以自己方法」請假、反對修例。議會陣線朱凱廸稱，民主派地區組織、直選議員計劃周末在18區都有地區動員，令地區建制派樁腳勿以為撐修例「不需要付代價」，將盡快公布安排。

立會加強保安 議員禁帶擾秩序物品

立法會周三亦會加強保安部署，立法會主席梁君彥說，行管會已授權秘書處與警方商討、評估安全風險，有需要時請警方維持示威區秩序；行管會已發信規定議員不可攜帶擾亂議會秩序或構成安全威脅的物品進入會議廳。早前有議員攜長梯入會議廳，梁稱「（議員）企起身已夠高，不用擔梯」，故不批准，並稱會議主席有權決定批准攜帶物品與否。

梁君彥稱示威區檢長矛電鋸

梁君彥表示，強烈譴責衝擊立法會大樓的暴力行為，並指在示威者遺留現場的物品中找到極具攻擊性的物品，包括3呎長自製長矛、電鋸、鐵槌及易燃物品，要求執法部門果斷執法。被問到如何得悉該些物品由示威者擁有，他說物品是在示威區內找到，即席拍照存檔，「哪些人帶來，大家都可心知」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676