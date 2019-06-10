台陸委會籲港府勿裝聾

未提人數 中通社：多政界譴責暴力

台灣陸委會強調，台灣政府已多次堅決表示，絕不接受任何以消滅國家主權為目的之作為，也拒絕接受以修法為前提的個案移交。陸委會認為，港府應撤回修法草案，勿一錯再錯，開啟萬惡的「送中」大門。中通社昨日報道未提及遊行人數，標題稱「香港反對派借遊行造混亂致7人被捕」，並訪問多名建制派人物稱遊行者應保持理性。

多外媒報道 稱八九後最大遊行

港府修例亦引起國際間關注，昨日多家外國傳媒均報道遊行情况。路透社報道，有數十萬人走上街頭反修例，形容香港已陷入新一輪政治危機。法新社報道，昨日遊行是自1997年回歸以來最具大型，遊行民眾反修例，處理《逃犯條例》修訂方案令親北京領袖派陷入危機；又稱是次遊行是自回歸以來最大規模，人數僅次1989年全球華人大遊行的150萬，當時遊行是聲援在北京天安門廣場絕食抗議的學生。

彭博新聞報道，昨日遊行是香港回歸以來最多，反映港人對北京日漸干預的憂慮。《紐約時報》報道，在逾700萬人居住的香港，大會稱有103萬人出席遊行，比2014年參與雨傘運動時更多。

（6‧9反修例遊行）