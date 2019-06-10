全球29城聲援 澳洲5000人響應 多居外港人 「向國際展示曾發聲」

明報記者

澳洲發起人：居港澳人憂易遭移交內地

「全球集氣反送中」組織統計，香港時間昨早至今凌晨，全球各地都有聲援香港「反送中」行動，來自12個國家或地區，包括美國、加拿大、英國、澳洲、德國、日本、台灣、荷蘭、法國、丹麥、比利時、捷克。

澳洲有5個城市舉行聲援行動，悉尼的遊行有3000人參加。住在布里斯班、有份籌辦澳洲聲援行動的「澳港聯」發起人之一Kester向本報指出，上次具規模的港人在澳遊行已是2014年聲援雨傘運動。他批評港府執意修例，完全是無視港人訴求，「政府應以港人權益為先，多過聽從中央政府指示，所謂50年不變已蕩然無存」。他稱，自己離港7年，但一直在港成長，不會不理在港發生的事；又稱聽過上一輩港人憶述，香港曾有美好時間，感嘆「為何不可延續至下一代？」

林榮基參與台集會 日400人參加創新高

在台灣，「在台香港學生及畢業生逃犯條例關注組」發起集會，前銅鑼灣書店店長林榮基亦到場。關注組發起人何泳彤向本報稱有500人出席，她說知道香港很多人出來遊行，雖然遊行、集會抗爭方式未必有用，但也要向國際社會展示，他日即使通過修例，「香港人都曾經為過此事發聲」。他們收集600名在台港生聯署，昨遞交予香港經濟貿易文化辦事處。

留日讀書港人陳偉明則在香港駐東京經濟貿易辦事處外發起集會。他向本報稱，當地警方說有超過400人參加，是港人迄今在當地最多人的集會；又說參加者大部分是在日港人，他們希望維護香港核心價值，亦想國際社會得知香港情况；亦有部分參加者是內地人和日本人。

香港時間6月9日晚上11時，香港的遊行結束，到了英國倫敦的港人接力。有近百人包括部分在英國的香港留學生，由當地中國大使館遊行至香港駐倫敦經濟貿易辦事處。

（6‧9反修例遊行）