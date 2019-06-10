「被困」遊行隊伍 司機：不介意

不滿警開放行車線前未解釋

從事建築行業的嚴先生昨午3時許，駕車抵達銅鑼灣崇光百貨對開的軒尼詩道東行線，欲與母親一同前往維園參與遊行，詎料等候接近一小時後，警方突然於4時許開通東行線讓市民使用，他不滿警方部署，「警方應該清楚向駕駛者解釋部署，我不介意警方開路予遊行人士，但可否先疏散在場的車輛呢？」

嚴先生表示自己首次有意遊行，「作為香港人，應該要讓世界各地的人見到香港發生什麼事情」，他指立法會幾乎沒機會討論修訂《逃犯條例》，港府卻執意將條例草案「直上大會」。他說自己較少返回內地，但認為是否回內地並非反對修例的主因，「現在條例能否保障市民，是未知之數……很多由市民、社會各界提出的問題，政府根本沒有回答過、清楚解釋過」。他說要留守車輛，未能親身參與遊行，期望香港市民加油，「大家香港人應該幫香港人」。

此外，另有中港車司機、的士司機及趕赴上班的人被困道路，其中不願透露姓名的中港車司機向本報表示，他不介意市民用東行線遊行，他亦支持市民上街表達意見，但礙於職業問題，不便上街表達訴求。開設船務機器公司的冼先生在趕赴上班途中被困，他說自己是公司老闆，上班時間較彈性，又稱即使政見不同，亦會尊重市民表達訴求的自由。

（6‧9反修例遊行）