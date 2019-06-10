高溫下遊行 飲料店贈冰水支持 生意受影響 店舖：他們都是為香港好

明報記者

銅鑼灣的飲料店「幸福週末」昨在facebook發出「天氣炎熱，小心中暑，大家經過門口，歡迎免費取冰水飲用」的帖文，引來不少網民讚好。記者昨晚到訪該店時，店東不在場，店員回應查詢時說，「免費派冰水是老闆主意」，職員說昨晨在遊行開始前，已運了60至70杯冰水或冰綠茶到維園起點。為何支持今次遊行？店員說︰「我覺得是香港市民的責任，修例後港人可被送回內地受審，很令人擔心。」該店員認為今次遊行「大家都是放手一搏，除了2014年的佔領運動，很少見到這麼多港人團結聚在一起」。

生意減半 雜貨店：無所謂

昨日銅鑼灣遊行一帶人潮洶湧，有鄰近地舖甚至不營業或「落半閘」，附近一間護髮產品店生意淡靜，店員在店門觀看遊行，被問會否擔心生意受影響時，店員稱「他們（遊行者）都是為香港好」。

位於堅拿道東的店舖人流亦較淡靜，雜貨店「有利腐乳王」一名不願具名的負責人說，「通常周日生意都比較靜」，昨日更是跌了一半，但她認為「無所謂」，「我都70多歲，就算想走都走不到（離開香港），但我們都要為下一代着想，如果修訂後，香港失去自由，你叫年輕一代怎繼續過活？」

自發設水站：做得幾多得幾多

另外，銅鑼灣鵝頸橋附近有數名市民自發設水站，為遊行市民送水，發起人阿Dee （化名）說，獲友人贊助12支5加侖桶裝蒸餾水，以支持遊行的港人，阿Dee稱以往佔領運動、七一都「沒有企得好前，或者支援」，但認為今次「可能是最後一次」，「現在港人可以如此自由上街、鬧政府，修例後可能再難復見，唯有做得幾多得幾多」。

（6‧9反修例遊行）