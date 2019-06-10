輪椅者：碌都碌過來 長者：盡力一搏

逾60歲的崔女士因病要坐輪椅，她說年年都出席七一遊行，「要行就沒有本事，但『碌都碌到過來』」。她說反對修訂逃犯條例，是因為「香港人可自己話事」，有完善的司法制度，不需由中央管。不過她對政府撤回修訂不感樂觀，只希望「今日（昨日）遊行給全世界看」，得悉世界各地有反修例集會，覺得是眾人「盡人事對抗惡法」。

預早3小時出發 1點已到場

年過60的劉先生，20年前開始要以輪椅代步，他形容每次遊行都是「大件事」，最少由預早3小時出發，在附近找泊車位，昨天他下午1時已到維園。他認為今次修例是「有把刀架在香港人的頭上」，擔心自由、法治等香港賴以成功的因素會因修例消失。

約70歲的李先生，因身體毛病常要去洗手間，已有五六年沒有遊行，不過他說今次是「最後盡力一搏」，擔心修例後再無機會發聲，故無論要在維園等多久都會堅持完成遊行。他形容修例是「燒到埋身」，中共專制統治將會降臨香港，他也信不過中國司法制度，「幾十年來從沒相信過」。

麥難民站出來 盼政府軟化

本身是「麥難民」、60歲的大熊，昨晨完成工作後便前來參加反修例遊行。他說，過往經常出席遊行集會，關心社會議題與政治，「今次法例好惡搞，一定要企出來，我驚之後我反對共產黨，又會畀人拉，無晒自己」。至於站出來能否改變政府，他說希望今次集眾人力量，令政府態度軟化，促請政府不要再一意孤行。

（6‧9反修例遊行）