BB車陣三代同行 「為下代出分力」

母親游說上街 忙碌港媽見證港人團結

任職銀行業的黃女士育有兩名6歲及4歲女兒，她說生活忙碌，過往甚少留意時事及政治議題，每日放工後回家照顧兩個女兒。母親多次游說下，她帶同4歲女兒「三代同堂」上街，她說過去從未親身感受過社會的氣氛，認為港人很團結，亦沒有後悔夏日炎炎上街，期望政府港府撤回修例。

黃女士的母親則是遊行常客，她說早前有參與13萬人上街反修例遊行，她反對港府急推修例，「一旦通過修例，擔心外資全部撤走，後生失去工作、供小朋友讀書、沒有錢供樓，所以我一定要與女兒及孫女，三代一起走出來」，「香港是我們的家，要盡自己的能力守護，即使失敗，我都起碼盡過自己一分力」。

號召家長推BB車參與遊行的Fion表示，昨逾40名家長、30名幼兒參與。沿途亦有跟隨家長上街的小學生舉起「家長聯盟」旗幟遊行。

應11歲子要求 父子檔首度遊行

從事採購業的馮先生因應11歲兒子要求，父子首次參與遊行。馮先生說，透過媒體了解《逃犯條例》修訂。他批評，一條影響深遠的法例「不夠兩個月（諮詢）就說要通過」， 覺得政府有其目的，亦不經程序做事。雖然在維園等候逾兩小時仍未出發，但馮先生面帶笑容安慰兒子，又稱「可能年紀愈大，都希望香港好」。

黃氏夫婦帶同1歲女兒遊行，黃先生說作為土生土長港人，不希望港人因修例後，被不知名理由引渡回內地接受不公平審訊；黃太期望為下一代出一分力，「擔心修例後會危及她或她們一代，更應該要帶同她出來，表達意見」。

明報記者

（6‧9反修例遊行）