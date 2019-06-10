七旬翁首上街：以前要搵食 今次為下一代

76歲的文伯伯表示，今次修例明顯未經詳細諮詢，希望政府撤回條例，「再慢慢談」。他說，今次是自己平生首次遊行，「以前『搵食』嘛，關心不了社會」，如今已白頭，「我都老了，修例對我沒什麼影響，但我要為下一代走出來」。他認為內地法律制度缺乏公平審訊，與香港截然不同，又批評特首林鄭月娥不聽民意，「只是擦鞋，整天說為香港好，其實只是為自己」。

就讀中五的夏同學表示，今次是首次參與遊行，原因是不滿政府不聽從民意，強推《逃犯條例》修訂，故與同學一起參與遊行。夏同學表示，遊行前獲得家人同意及支持：「他們也憂慮我和我的下一代會不明所以被引渡回中國。」他表示或會考慮參與往後的反對行動，但不會參與一些衝擊或較激進的學生運動。

50多歲的李女士20多年前由內地移居香港，因六四等事令她不喜歡中共管治。她昨日第一次參與遊行，因修例「好恐怖、好嚴重」；她擔心中共無法無天，在修例後香港會失去自由及國際金融中心地位，「變成跟其他內地二三線城市一樣」。李女士希望政府可為香港的明天，撤回修例。

（6‧9反修例遊行）