校友斥林鄭違「踐真理」校訓 籲回頭

明報記者

1969年中五畢業的明愛專上學院客座教授何芝君，帶領嘉諾撒聖方濟各書院校友遊行。她批評林鄭月娥違反校訓，即使在台灣多次表明不會要求移交台灣殺人案疑犯陳同佳的情况下，仍利用殺人案匆忙提出修例，聲稱為死者申冤，但實際上卻「借死者過橋」，形容林太剛愎自用。她促請林鄭勿因處於高位而將校訓拋諸腦後，忘記母校對學生追求真理的薰陶，及早回頭是岸，撤回「荒謬及傷害香港」的修例。

師姐何芝君：剛愎自用 借死者過橋

1999年中七畢業、任職社工的校友郭小姐表示，一國兩制表明五十年不變，但現在僅回歸22年，港府在港人不情願的情况下，一意孤行提出修例，「我們覺得林鄭月娥師姐好像忘記了『力行仁愛、實踐真理』的校訓，我們是追求真理、追求公義，不過修訂《逃犯條例》絕對違反（理念）」。

劉江華師弟：諮詢期太短

民政事務局長劉江華母校、聖保羅書院約100名校友及學生響應，首次組成校友社會關注組參與遊行。該校有中五生加入遊行隊伍，其中首次上街的楊同學認為修例的20日公眾諮詢期太短，質疑律政司長鄭若驊沒有正面回應市民的疑問，「若未能釋除公眾疑慮，不應該實施修例」。

英華校友：不穩定因素最令人恐懼

英華書院校友黃先生任職工程師，經常穿梭中港兩地，他說自己作為職員只負責執行工作，從不過問公司金錢瓜葛，但認為修訂逃犯條例帶來隱憂，「最令人恐懼的就是有不穩定因素」。他擔心若日後公司被內地認為牽涉罪行，員工會受牽連並引渡回內地受審，「香港法庭沒有權力判斷『犯罪證據』是否真確」。

（6‧9反修例遊行）