拆局：指形勢不同03年 劉兆佳：政府無撤回理由

昔董「孤軍作戰」 今京憂港成反中基地

於2003年七一大遊行期間任政府中央政策組首席顧問的劉兆佳表示，現今情况與當年不同，認為遊行人數難令政府撤回方案。他分析，2003年中央未對「23條」有明確表態，令自由黨田北俊有空間「變節」，時任特首董建華在「孤軍作戰」下不得不撤回。其二是當年中國面對的國際形勢較佳，但今日中國既要面對美國及其盟友圍堵，更擔心香港成為外部勢力的反中基地；對港府而言，能否修例是「管治能力」的表現，無論在港府還是北京眼中，「看不到有退（撤回方案）的任何理由」。

蔡子強：遊行嚴重打擊政府威信

蔡子強則說，昨日遊行涵蓋不同市民，「年輕人回來了，亦有很多中間派市民參與，而且是跨界別，有小市民，亦有專業人士等」，認為今次遊行已嚴重打擊政府的管治威信，建議林鄭月娥審慎考慮辭任行政長官，否則未來的管治將愈加困難。

明報記者

（6‧9反修例遊行）