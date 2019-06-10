撐修例聯盟：蒐71萬人網上聯署 批「反對派」嚴重誇大 99.99％人無影響

保公義撐修例大聯盟約20名成員，昨中午在政府總部門外請願，其間高叫「保公義、護法治」、「香港不是逃犯天堂」等口號，並將請願信交予保安局副局長區志光。

吳秋北：遊行人數沒意義

大聯盟召集人黃英豪表示，截至昨中午12時，已有逾70萬名市民以「實名」方式參與網上聯署，支持政府修訂逃犯條例，數字顯示港府提出的修例草案，得到香港主流民意支持。他又批評反對派「嚴重誇大修例對市民影響」，又說「好多市民無睇過條法例，未必完全明白」，修例對99.99%市民無影響，希望市民回歸理性。黃英豪表示，聯署由4月16日開始，不到兩個月就有逾70萬名市民參與，反映市民支持修例，期望香港社會能夠堵塞法律漏洞，不要成為「逃犯天堂」。

大聯盟副召集人、全國人大代表及工聯會會長吳秋北強調，參與遊行人數多少沒有意義，加上政府已清楚解釋條例，相信不會影響政府立場。

雷鼎鳴推算19.95萬人遊行

另外，科大經濟系前主任雷鼎鳴受香港發展中心委託，估算昨遊行人數。香港發展中心是由前特首董建華和前律政司長梁愛詩於今年成立。雷鼎鳴團隊以遊行隊伍佔據的路面面積，即維園約0.98萬平方米，加上維園至政總約3公里長乘以10米闊，但因途中衝破對面馬路，最終道路面積達4.5萬平方米，再乘以每平方米容納3至3.5人推算。雷說，採用實時取得的數據和影像資料，推算出昨晚截至9時有15.3萬人經過灣仔點算站；另外他以道路面積及人數密度，推算出有19.95萬人遊行。雷鼎鳴承認無可能百分百準確，又承認推算未有納入中途已離去的市民，故未必能反映整體遊行人數。

另外，立法會漁農界議員何俊賢及香港漁民團體聯會昨午號召20艘漁船，在中環碼頭出發，並在維港進行海上巡遊。參加巡遊漁船船身掛上「撐修例」、「保平安」等橫額，以表達漁農界支持修例，並期望立法會盡快通過條例草案。

明報記者

（6‧9反修例遊行）