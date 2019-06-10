倘港人港審 逾兩成支持修例

本報昨日的民意調查，與早前本報委託中文大學傳播與民意調查中心的調查，同樣詢問市民分別在3個修訂建議改動下（見圖），支持或反對通過《逃犯條例》修訂草案。

調查結果顯示，若移交安排不設追溯期，反對修例比率達94.2%（包括非常反對或反對），僅獲1.6%支持率（包括非常支持或支持）。若移交罪名門檻提高至最嚴重刑事罪行，反對率亦達92.3%，僅獲3.5%支持率。上述兩方案在中大民調均獲得逾三成人反對，但未有一面倒反對。

至於設立「港人港審」機制，即安排港人在香港而非內地接受審訊，反對率則為49.5%，支持率則達24.9%。「港人港審」於中大民調亦獲54.5%支持率，同屬兩個民調支持率最高的方案。

劉銳紹：港人仍對港法治存信心

對於「港人港審」獲較多人支持，時事評論員劉銳紹分析，取態反映港人仍對本港法律機制及法治存信心，同時顯示受訪者不接受其餘兩建議，「代表點改（條例）也無用，港人對內地法律的信心，始終是修例的根源問題」。

（6‧9反修例遊行）