明報民調：逾三成人首次遊行 八成憂法律制度一國兩制受衝擊

明報記者

近五成稱一定參加審議期間集會

本報記者昨午2時至晚上8時，在遊行期間訪問共313名遊行人士，其中32.9%受訪者表示首次參加遊行，30.7%人則是第2至5次參加遊行。至於會否參加本月立法會審議《逃犯條例》修訂草案期間的集會遊行等活動，分別有46.6%及32.6%受訪者表示「一定會」及「或者會」。14.1%人則未決定是否出席。

兩代人同憂自由空間收窄

首次走上街頭發聲的人包括65歲的麥太，她說自己已年老，主要是為子孫站出來，擔憂通過修例，「令下一代失去自由，要活在恐懼」。有新一代亦首度遊行，18歲的中六學生陳小姐同樣擔憂自由空間收窄，「每一個人都可能被條例引渡，所以有能力就要站出來發聲」。

對於為何反對修訂《逃犯條例》，最多受訪者選擇的3個原因（受訪者可選多項），依次為「擔心香港法律制度及一國兩制受衝擊」（83.7%）；「因為政府不聆聽市民意見」（73.8%）；「擔心自己、家人或朋友，會被引渡返內地」（56.2%）。另有37.4%受訪者擔心修例會影響營商環境。

本報亦詢問遊行人士對移交安排不設追溯期、移交罪名門檻提高至最嚴重刑事罪行，及設「港人港審」3個建議的取態，首兩個修訂建議反對率高逾九成，「港人港審」則獲24.9%支持率（見另稿）。

劉銳紹：反映港府中央失市民信任

對於逾三成人因為反對修訂《逃犯條例》而首次走上街頭遊行，時事評論員劉銳紹認為，修例一事明顯迫使一班市民以具體行動表達訴求，亦反映港人對港府或中央對修例的解說「已失去信任」，「政府對修例的解釋，效果明顯適得其反」。

料日後政府施政威信必削弱

劉銳紹認為，民調結果反映，市民不止顧及修例對自身利益的影響，更關注本港長遠法治及政治發展。

逾七成受訪遊行人士反對修例的原因包括因為政府不聆聽意見，他認為今次政府修例一事上「缺乏程序公義」，明顯惹不少港人不滿，劉銳紹說「對港府不止是警號，而是反映市民對管治的絕對不信任」，料日後政府在施政的威信必定會削弱。

（6‧9反修例遊行）