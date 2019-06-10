「預演」包圍立會 人潮擠至政總天橋

早於下午1小時，維園中央草坪及其周邊已擠滿大量市民，涵蓋不同年齡層，有父母抱着孩子到場，於中學任教歷史的晁老師抱着兩歲女兒說︰「修例影響最大是我們的下一代，要為他們站出來，讓他們有免於恐懼的自由。」

集會原定下午3時出發，但未到2時人潮已由天后、銅鑼灣不斷湧入，民陣決定提前半小時出發。隊頭拉起寫有「反送中」字句的大型橫額，步出維園，警方封閉高士威道行車線放行，隊伍再到達銅鑼灣軒尼詩道，崇光百貨、希慎廣場一帶聚滿穿白衫、手持「撤回惡法」、「反對送中」標語的市民夾道聲援，高喊「林鄭下台」。民陣隊伍於下午約3時到達軍器廠街警察總部，再沿夏愨道西行掉頭，轉入添美道，約下午4時到達立法會，耗時約1.5小時。

遊行者其後不斷湧入添美道，約半小時後，警方封閉添美道全線以及龍匯道予留守者。民陣呼籲離場市民「預演」包圍立法會，人龍沿添美道繞往添馬公園再離開，仍有大批示威者留守於立法會外。

推鐵馬促開路 社民連成員被捕

民陣隊伍抵達終點後，維園仍有人未出發，天后港鐵站嚴重擠塞，眾多市民改道炮台山下車，以該處為起點出發；於灣仔一帶，中途加入的市民於軒尼詩道與警方對峙，要求開放行車線，警方拒絕，有人推倒鐵馬，警方出示「紅旗」，拘捕一名社民連成員。

警4時後陸續開放東行車線

至大約4時，警方封閉軒尼詩道東西行所有行車線；接近5時，警方再開放維園對開高士威路、銅鑼灣軒尼詩道所有行車線予遊行者，至傍晚6時半，維園最後一批遊行者才出發，而銅鑼灣、灣仔仍不斷有示威者中途加入，直至晚上約10許，仍有市民才剛抵達立法會。

（6‧9反修例遊行）