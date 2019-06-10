政府：繼續解說 周三恢復二讀 凌晨警民衝突 口罩人擲鐵馬

明報記者

警察公共關係科高級警司江永祥凌晨零時30分會見傳媒表示，強烈譴責在立法會範圍內的暴力行為，稱有示威者使用鐵馬、鐵枝及其他雜物襲擊警員，並蓄意破壞立法會的車閘及其他財物，亦有警員受嚴重傷害，警方在多次警告無效下，曾使用胡椒噴劑、警棍等控制現場情况；他重申警方絕不姑息並會嚴肅跟進漠視法紀的行為。警方向主辦單位批出的不反對通知書列明，公眾集會限期於昨晚11時59分結束，表示凌晨零時開始在夏愨道、政總或立法會範圍內的公眾集會，都屬非法集會。

香港眾志發起留守 要求與林鄭對話

昨日入黑後，香港眾志晚上8時先發起留守行動，要求與行政長官林鄭月娥對話；「學生動源」呼籲市民包圍立法會，有遊行者於夏愨道要求警方開放行車線，有人衝出馬路遭警方以胡椒噴霧制止；亦有手持「學生動源」旗幟、戴口罩的示威者聚集，警方於夏愨道近統一中心一條行車線放置衝鋒車、並出動防暴警察戒備。晚上9時左右，非遊行路線的中環遮打花園有垃圾桶起火，未知是否與遊行有關。

警舉紅旗 施放胡椒噴霧

晚上10時起，約1000名示威者分別留守夏愨道、政總及立法會示威區外，警方於晚上11時許先到夏慤道清場，恢復西行線行車，留守夏慤道的市民陸續散去。政總及立法會範圍內的示威者繼續與警方對峙。

至凌晨零時開始，現場氣氛轉趨緊張，有逾百名戴上口罩的示威者嘗試衝擊立法會示威區防線，搬起鐵馬擲向立法會門外，並呼籲其他示威者增援。警方舉起紅旗呼籲示威者停止衝擊，但現場情况逐漸混亂，警方一度使用胡椒噴霧及警棍驅散，雙方激烈衝突，有警員受傷，血流披臉。至凌晨零時30分左右，立法會示威區更曾出現一股白煙，疑是示威者噴發手持的滅火筒。

凌晨1時許，警員及示威者繼續對峙，示威者拉起鐵馬封鎖龍和道東西行線。記者目擊立法會近中信大廈的迴旋處有人被抬上救護車。至本報截稿前，衝突仍未平息。

政府呼籲立會和平理性審議

在衝突前，政府發言人昨晚約11時發新聞稿回應大遊行，表示留意到參加遊行人數雖多，卻大致上和平有序；香港作為自由、開放和多元社會，政府認同並尊重市民對廣泛議題有不同意見。政府已多次解釋修例原因，根據過去數星期經驗，相關官員親身解說有助消除誤解，政府會繼續接觸各方，透過冷靜和理性討論，釋除疑慮；但政府重申，「《條例草案》將於6月12日在立法會恢復二讀辯論」。

發言人強調，修例是因應台灣殺人案提出；只涵蓋判處7年或以上的嚴重罪行；罪行不涉及集會、新聞、言論、學術自由；以及有行政和司法把關4項要點。政府在過去4個月聆聽不同意見，政府亦提出兩次修訂，以增加額外保障；政府續呼籲立法會以平和、理性及尊重的態度去審議條例草案，以確保香港適合居住及營商的安全城市。

（6‧9反修例遊行）