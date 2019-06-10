泛民：除撤回無他選 建制：會要求政府定期交報告

公民黨黨魁楊岳橋表示，今次遊行為單一議題，仍有甚多人參加，反映嚴峻管治問題，相信政府除撤回修例外無其他選擇。他評估多人參與遊行因素之一，是建制派粗暴處理法案委員會。議會陣線毛孟靜相信，政府傲慢、稱反對修例者「不理解」是推高人數主因。民主黨表示，特首林鄭月娥已失去管治香港的公信力，必須立即撤回修例、問責下台。對於政府回應遊行的說法，該黨尹兆堅批評林太才是真正「鴕鳥」，主流民意清晰仍要硬闖。會計界梁繼昌相信，遊行人數眾多是因事涉港人切身利益；料民主派在當中努力阻撓，以及不少法律界學者、政團發聲亦是原因。

民建聯、新民黨、經民聯及自由黨，昨晚分別發稿重申支持修例，民建聯要求政府將個人權利保障等寫成清晰文本，向立法會提交，並作政策聲明及定期向立法會匯報條例實施狀况。新民黨表示鑑於市民表達強烈關注，要求政府在修例通過後定期向立法會交報告，匯報最新執行情况，包括是否符合普通法人權、自由保障原則等。經民聯稱會繼續支持政府將修例提交立法會審議，並稱政府早前提出6項額外措施，有助加強各界信心。

工聯會黃國健說，人數眾多意料中事，相信政府在修例上已經「無得退，除非有建制派議員臨陣腳軟令政府不夠票」。黃稱從新聞看到遊行市民訪問，訴求並不在條例本身，主要是「疑中、抗中、反中」等政治問題，政府如何修改條例也不會改變看法。他相信人數不會對建制派帶來很大壓力，評估參加者原本都非建制派支持者。

（6‧9反修例遊行）