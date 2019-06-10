白衣同行 塞爆港鐵5站 一度飛站不停天后 市民炮台山「起步」

大批市民昨身穿白衣，響應民陣發起的反修訂《逃犯條例》大遊行，由於參與者眾多，導致港島公共交通陷入「半癱瘓」，人潮東至炮台山，西至香港站，北至尖沙嘴一帶，其間最少5個港鐵站實施人流管制措施，更有港島線列車「飛站」不停天后。亦有市民乘搭小輪及巴士由九龍前往港島參與遊行，尖沙嘴天星碼頭人龍排至文化中心一帶，新巴及城巴亦加開班次疏導人潮。

明報記者

天后實施「只出不入」 人流倒塞站內

昨午約1時起，大批市民開始前往維園參與遊行，金鐘站月台逼滿人潮，市民要等候兩三班車才能上車。至下午2時起，港鐵先後在香港站、銅鑼灣站、天后站、旺角站、尖沙嘴站實施人流管制措施。其中接近維園的銅鑼灣站D1及E出口、以及天后站A1及A2出口，昨午一度「只出不入」，市民只准離開車站，不准進入；天后站更因出口外有太多市民，人流倒塞到站內。下午2時30分左右，一列往柴灣方向港島線列車亦因天后站人流太多，「飛站」不停天后直接前往炮台山。民陣因應有大批市民在銅鑼灣及天后站聚集，宣布提早半小時於下午2時30分起步。

隨着遊行開始，陸續有更多市民乘坐不同公共交通前往港島，有列車駛至旺角站後「站站停」，分別在旺角站及油麻地站停駛10分鐘，港鐵亦在尖沙嘴站實施間歇封閉，不准市民入閘。有不少市民更因應銅鑼灣及天后站塞滿人群，選擇到炮台山站下車前往維園。

天星碼頭人龍排至文化中心

除港鐵外，亦有市民坐過海巴士到維園，下午3時紅隧過海巴士站的人龍，排至紅磡站行人隧道。至於選擇「水路」前往的市民，亦要在尖沙嘴天星碼頭外排隊候船，人龍更由碼頭排至文化中心一帶。

至晚上7時半，因應部分市民完成遊行離開金鐘，港鐵在金鐘站實施「只入不出」措施，金鐘站C1及C2出口只供入站，以方便乘客離開。及至晚上10時許，港鐵宣布取消所有人潮管制措施。

新巴及城巴發言人表示，為疏導乘客由九龍前往港島，下午4時安排數輛巴士由紅隧巴士站接載乘客前往港島，包括新巴112號線及102號線；新巴城巴亦有職員駐守運輸署緊急事故交通協調中心，密切留意交通情况。

港鐵發言人表示，由於昨日維園有公眾活動，車站人流遠高於平常假日，基於乘客安全考慮，一些繁忙的車站需因應情况，實施特別人潮管理措施，包括安排乘客分批進入車站月台；其中因天后站外有太多市民，令人流倒塞站內，為安全起見，港鐵安排個別列車不停天后站。香港鐵路工會聯合會主席林偉強表示，港鐵昨在金鐘及柴灣車廠已安排後備列車應對人潮，但因不少列車擠滿人導致難以關門，令列車需更長時間才能開出。

（6‧9反修例遊行）