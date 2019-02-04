白衣人海反修例 民陣稱103萬 警稱高峰24萬

明報記者

政府：尊重市民有不同意見

政府發言人昨晚透過新聞稿回應遊行表示，認同並尊重市民對廣泛議題有不同的意見，政府會繼續接觸各方及聆聽，透過冷靜和理性的討論，釋除疑慮。《條例草案》將於周三恢復二讀辯論。

遊行隊伍黃昏抵達政府總部後，部分遊行人士到即將舉行修例二讀辯論的立法會外集會，不時以雙手結成交叉，與大台司儀一唱一和︰「逃犯條例…」、「撤！」又展示喝倒采手勢︰「林鄭…」、「下台﹗」離場的市民則按大台呼籲，從添美道轉入添馬公園，圍立法會繞一周，預演周三「包圍」立法會行動才離開。

從後而來、連綿不斷的大批市民塞滿添美道，迫使警方開放迴旋處一帶所有行車線。金鐘傍晚不時落起陣雨，但市民繼續留守，年輕人撐起雨傘、席地而坐，亦有家長推着嬰兒車參與。據本報在遊行隊伍中做的現場民意調查，受訪的300多名遊行人士中，約32%表示昨天是首次參與遊行（見另稿）。

人龍滿10行車線 龍尾10時抵金鐘

遊行隊頭到達終點後，各區仍有絡驛不絕的市民才剛出發︰維園附近的天后地鐵站擠滿人潮，市民取道炮台山出發；於原起點維園等待出發4小時的最後一批遊行人士，於傍晚近6時半才步入高士威道；銅鑼灣崇光百貨、希慎廣場夾道都是穿著白衣、高叫口號的市民，警方下午4時終開放軒尼斯道東西行所有6條行車線，仍無法疏導人潮，駱克道亦罕有封閉東西共4條行車線予遊行人士；換言之，一度共有兩條街10條行車線均出現遊行人龍。龍尾晚上約10時許才抵達金鐘。

至昨晚10時，仍有後來的市民從灣仔遊行至政府總部，歷時7個多小時的遊行結束，民陣宣布有103萬人參與遊行，打破2003年七一大遊行紀錄，是回歸後最多人參與的遊行；警方則指最高峰時有24萬人，從維園出發的有15.3萬人；「香港發展中心」負責人雷鼎鳴估算，平均約19.9萬人參與遊行。

凌晨逾百示威者圖衝入立會

入夜後，香港眾志、學生動源呼籲市民留守，各處出現零星衝突，有留守者試圖衝出夏愨道，遭警方施放胡椒噴霧制止。至今日凌晨，逾百名示威者試圖突破警察防線闖入立法會，並與警員發生衝突和追逐，至截稿前衝突仍未平息。

（6‧9反修例遊行）

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