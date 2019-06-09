泛民議員報警稱遇襲 指梁君彥立會人員違法

對於立法會要報警、邀請警方介入處理議員衝突，前立法局主席黃宏發表示，若會議主席「不懂處理而報警，是侮辱了立法會」。他說，香港立法會有英國的傳統，而英國下議院如非遇上嚴重的保安事故，有權懲處在內犯事的人，包括議員。他認為議員或委員會主席若遇上保安事故，要向大會報告，並交紀律委員會裁決，而非報警。

黃宏發：

會議主席應向大會報告非報警

上周四（6日）立法會會議結束後，上述5名民主派議員在會議廳內拉起「反送中」橫額，原計劃留守至周三立法會就修訂《逃犯條例》恢復二讀；立法會行管會當日開會後，授權秘書處採取行動，許智峯及朱凱廸站在鋁梯上，保安一度搖動鋁梯。

譚文豪昨指出，《立法會（權力及特權）條例》19（a），任何人襲擊、妨礙或騷擾任何前往或離開會議廳範圍，或在會議廳範圍內的任何議員，都是違法；而「會議廳範圍」是指「在立法會或任何委員會舉行會議當日全部時間」。對於在周三前會否再在會議廳內做出同樣行為，譚說不方便透露。

立法會秘書處回覆查詢稱，行管會曾討論大樓設施的使用事宜，委員同意會議廳和會議室的開放時間是舉行會議前1小時，至會議結束後15分鐘；若有議員不肯離開，秘書處在當天「安全地執行行管會的決定」，又說行管會上周四向秘書處發出有關指示時，已考慮過相關法例。