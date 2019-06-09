教協號召教界遊行 教聯籲勿動員學生

教聯會發聲明，稱留意到有教育團體呼籲教師響應遊行，並有激進學生組織在社交網站鼓動學生參與街頭抗爭，該會強烈反對以任何暴力方式表達訴求，同時擔心學生因參與遊行而危害自身安全，甚至誤墮法網。教聯會呼籲教師緊守專業，切勿動員學生參與遊行，以免學生被捲入政治漩渦。該會又指修訂《逃犯條例》已極度政治化，教師應理性表達政治訴求，並客觀持平地教導學生多角度探究修例利弊。教聯會重申支持盡快通過修訂《逃犯條例》。

教協昨亦發表聲明，呼籲教育界團結一起參與今日由民陣發起的反修例遊行。教協批評教聯會的聲明把和平的遊行示威等同於暴力，意圖抹黑，令教師不敢參與。教協亦指從未聽聞有任何團體呼籲教師動員學生參與遊行，認為若有學生經認真思考後決定遊行，是學生的基本權利，應予尊重。

台案死者母校教師：不籲不阻學生參與

早前發起反修例聯署的赤柱聖士提反書院訓導主任陳國培接受本報查詢時說，他今開會去遊行，但不會呼籲、亦不會阻止學生參與，「畢竟是否遊行是很個人的決定」。他重申至今在校內校外都沒有受到任何壓力。