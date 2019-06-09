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2019年6月9日星期日
警民同料遊行人多 警力增至2000 民陣籲開放更多車路 眾志預告有「重要呼籲」
回應港人對內地司法無信心 梁愛詩稱美加曾將疑犯遣返中國
法官聯署反修例 馬道立勸將來避免
背負「罪狀」苦行 籲關注修例
人生路殊 反修例同途
輪椅女：三隧分流可擱置 何况修例
號召BB車 家長：冀孩子可按良心而活
印度裔社工：憂抗爭者遠走尋庇護
25城市聲援 日本市議員東京搞集會
北大王磊：國際關注修例 貿戰下涉太多政治
教協號召教界遊行 教聯籲勿動員學生
泛民議員報警稱遇襲 指梁君彥立會人員違法
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人生路殊 反修例同途
【明報專訊】政府提出修訂《逃犯條例》，激起本港各界關注，不論是什麼家庭崗位、健全或傷健、年齡及種族，均有人選擇今日「站出來」反對。
明報記者
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警民同料遊行人多 警力增至2000 民陣籲開放更多車路 眾志預告有「重要呼籲」
回應港人對內地司法無信心 梁愛詩稱美加曾將疑犯遣返中國
法官聯署反修例 馬道立勸將來避免
背負「罪狀」苦行 籲關注修例
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背負「罪狀」苦行 籲關注修例
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號召BB車 家長：冀孩子可按良心而活
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