法官聯署反修例 馬道立勸將來避免

法官同意馬道立看法

司法機構證實有法官參加聯署聲明，發言人稱，終審法院首席法官馬道立曾與有關法官討論，知悉其聯署是以個人名義作出，馬道立勸告有關法官，將來應避免同類事情發生，對方表示同意馬道立的看法。另外，繼浸聯會後，香港基督教宣道會香港區聯會（宣道會）亦罕有發表聲明，呼籲政府暫緩《逃犯條例》修訂。

「李瀚良」聯署港大校友關注組

與高院法官同名

司法機構發言人稱，馬道立曾於上月29日指出，一般而言，基於司法獨立及公正，法官應該避免評論政治及其他具爭議事宜，而就有可能需要法庭處理的法律問題，法官更應避免發表意見，馬道立隨後已提醒所有法官上述事情的重要性。而有關法官參與聯署是早於5月29日馬道立的聲明之前。

李瀚良1986年在港大取得法學士學位，2012年獲委任為高等法院原訟法庭法官。李瀚良與佔中發起人之一、港大法律系副教授戴耀廷是同班同學，同屆還有前律政司長袁國強、港大法律學院首席講師張達明等。戴耀廷早前被判囚16個月，港大校友關注組發起聯署，呼籲校方以公平公正的原則處理戴耀廷的教席，聯署人當中亦有「李瀚良」的名字。

宣道會聲明

促未有共識前暫緩修例

宣道會昨日發表聲明表示，修訂《逃犯條例》引來各界高度關注，現時法律界、商界、宗教界等多個界別，均按法制與經驗上研判提出質疑，市民亦自發組成不同聯署反對，認為政府「不宜一概否定」。該會呼籲特區政府虛心聆聽法律界及不同界別的意見，了解其憂慮，避免因修例而帶來更多法律漏洞。

宣道會亦希望政府給予足夠的諮詢機會及時間，在未能得到社會共識前暫緩有關修訂；事件已釀成社會嚴重撕裂，希望政府修補裂痕，令市民對一國兩制保持信心。