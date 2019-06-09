警民同料遊行人多 警力增至2000 民陣籲開放更多車路 眾志預告有「重要呼籲」

香港眾志、學生動源和香港獨立聯盟均預告今日有重要消息宣布。學生動源召集人鍾翰林稱遊行後會有和平理性非暴力的「後續行動」，佔領街道、留守立法會外也屬這類。

警留意有否滋事分子 受訓中PTU現場候命

盧偉聰：發生咗件事 可能會人多

《逃犯條例》修訂周三在立法會恢復二讀。警務處長盧偉聰昨被問及應對遊行的部署，他說警方每次公眾集會、遊行都會做好風險評估和人手部署，民陣表示會加強糾察安排，警隊都會加強部署。他呼籲參加者千萬不要使用暴力、激進手法表達意見，要聽從警方指示；又稱「由於發生咗件事，明日（今日）可能會人多」，冀市民留意安全，見到有可疑人物或違法行為立即向警方舉報。

綜合警方消息，為應付民陣遊行，將派出近2000警力執勤，包括在粉嶺機動部隊（PTU）總部受訓中的警察，也須到現場候命。警方料遊行規模與一般七一遊行相若，因參加者眾多，將特別留意有否滋事分子。就前日的汽油彈案件，據警方調查，無證據顯示與遊行有關。

終點立法會 警放大量鐵馬高台

在遊行終點立法會，警方昨已放置大量鐵馬和高台。立法會秘書處回覆稱，在立法會大樓地下示威區放置L形鐵板，分隔玻璃幕牆是保安措施，亦會因應民陣遊行作出適當保安安排。

香港眾志主席林朗彥昨在社交網站上表示今日將作出一個「更重要的呼籲」，他接受查詢時不透露行動詳情。學生動源和香港獨立聯盟都籲支持者遊行後勿解散，會有重要事項宣布。學生動源召集人鍾翰林說，為保障學生安全，他們會隨民陣隊伍一同在維園起步。他稱組織宗旨是「抗爭無底線」，但今日行動會以和平理性非暴力進行。

學生動源稱有「後續行動」

香港獨立聯盟召集人陳家駒接受查詢時不透露宣布事項的內容，而聯盟會與學生動源一同行動。至於行動會否以和平理性非暴力為原則，他說組織是主張使用「對等武力」，若警方使用武力，行動都會用相應手法。

民陣昨舉行「一人一相」活動呼籲市民出席遊行，召集人岑子杰見記者時表示，留意到擲汽油彈事件激發更多人上街，民陣已安排逾百糾察，政黨亦會有糾察協助。他強調民陣有多年處理大型遊行經驗，會盡最大能力確保遊行者安全，相信香港人會堅守和平原則；並希望警方靈活處理遊行，開放更多行車路疏導遊行者，民陣會監察警方安排是否合理及有否濫權。

出席民陣活動的前政務司長陳方安生批評，修例拆掉香港和內地之間的「防火牆」，惹來本地和國際社會迴響，但特首林鄭月娥仍「視而不見，聽而不聞」，她非常遺憾。陳太呼籲政府體恤民意，以謙卑態度拿出勇氣廣泛諮詢。天主教香港教區榮休主教陳日君樞機說，不出來遊行是「對不住自己，不止不盡責任，亦是愚蠢」。

另外，因佔中案入獄的佔中發起人戴耀廷，其社交網站昨刊出有戴簽署的手寫信，說修例「正是香港當前最大的威脅」，「一旦通過，香港會倒退為『一國一制』」，希望民陣遊行人數至少有30萬。早前因腦手術獲准押後判刑的佔中案另一被告公民黨陳淑莊回覆本報查詢時表示，因健康狀况今日不會現身遊行，未能與民主派議員一起對抗修例，甚為內疚和抱歉。她呼籲市民踴躍參加遊行，若特首林鄭月娥執迷不悟，是與她參選特首時聲稱修補社會撕裂的口號背道而馳。

明報記者

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