多區警署泊警車戒備 警員站崗

早年減人手推CCTV 警員：站崗或可截

記者昨午3時許在灣仔警察總部觀察，正門職員通道裝有3部閉路電視鏡頭，最少4名人員當值，而報案室門外亦裝有一部閉路電視鏡頭，正門車閘外有一排最少6部閉路電視，同時有保安員當值。至於堅偉樓衝鋒隊入口及夏愨花園入口亦有保安人員當值，另外兩個車閘亦各裝有最少7部閉路電視，連同外牆哨站邊，粗略估計最少近30個閉路電視鏡頭圍繞警總。

翻查資料，警方20多年前推行減省人手計劃，以閉路電視取代原由警員擔任的警署守衛職位。立法會文件顯示，警方於1997年展開顧問支援計劃，研究改善警署各與市民有直接接觸單位的服務質素，其中警方於警用建築設置全自動保安系統，即閉路電視，取代原屬警員常駐的警署守衛職位，以減省人手，當時警方認為此舉有助加強警隊設施的保安。

據灣仔警察總部附近的閉路電視紀錄，涉事被遮蓋車牌的黑色私家車曾在事發地點一帶兜路徘徊一段時間。有資深警務人員表示，一向不認同警方以節省資源為由，以保安人員和閉路電視代替警務人員，認為保安人員經驗不足，若由警務人員站崗，對可疑車輛會較敏感，或會及早發現及阻止事件。