建制泛民譴責汽油彈襲擊 劉兆佳料個人行動

梁振英稱有人激化青年 林卓廷批扣帽子

梁振英昨午5時許貼文表示，「警車和警署一日內被汽油彈兩次襲擊，最近發生的事太不尋常……社會上有人為了自己的政治利益，不斷激化青年人，不斷散播『違法達義』、『勇武』、『黑警』等歪理，對這些言論如果我們不駁斥，對這些人如果我們不嚴懲，將來後悔莫及。」

立法會保安事務委員會主席陳克勤昨發聲明，對汽油彈事件予以強烈譴責。他接受查詢時稱，兩宗事件都是針對警方，認為不應將事件與明日民陣反《逃犯條例》修例的遊行「拉埋一齊睇」，警方應集中資源優先緝兇，擔心會有模仿行為。他呼籲警方積極考慮提高周日遊行保安措施，令市民更安心。

民主黨立法會議員林卓廷強烈譴責事件，認為時間相當巧合，但是純粹巧合還是有人部署，現時無證據作結論，希望市民用常理分析事件。他又批評梁振英說法極不負責任、亂扣帽子。他不擔心有人滲雜進周日遊行，說多年來香港的遊行示威都以和平方式進行，若有小撮人想搞亂秩序，市民和警方定會聯手阻止，但亦要謹慎行事，以防有人插贓嫁禍。

劉：對兩派均無好處

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，不相信建制派會做這些事來減少遊行人數，因單次行動不會改變社會氣氛，反對修例的人都會繼續反對；民主派、遊行搞手更不希望節外生枝，令參加者有憂慮，亦不想製造藉口予警方加強限制。他提到，自佔中9人案和旺角大衝突案判刑後，對社會有阻嚇作用，不存在香港社會和反對派走向暴力化。