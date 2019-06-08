衝鋒車未追截 警解釋：未知有無爆炸品

遇汽油彈襲擊 按原則可開槍

車cam片段顯示，昨凌晨警總外男子向衝鋒車方向丟出玻璃樽後，衝鋒車立即駛前並轉左，靠在警察總部門外停車，一名警員下車了解。男子則衝回私家車上，驅車經軍器廠街天橋絕塵而去。

被問及為何警車沒有立即追截疑犯，港島總區重案組警司羅國凱昨表示，當時「電光火石一刻」，「發生咗事，同事未知有無爆炸品和有無其他事情發生」，又稱警員需要察看警車有無損毁及是否適宜駕駛。

有多於一名前線警員向本報記者表示，汽油彈屬致命武力，根據警方《武力使用原則》，警員可以手槍對抗。一名前線警員稱，如目標車輛正在行駛，移動中的目標較難瞄準，若他當時在車上會選擇開車追截。他又估計，當時警員慌張，或未及反應，「停車即係放咗佢」，會增加拘捕的困難。

另一資深衝鋒隊警員表示，一輛衝鋒車至少有4名警員，如他在場，會着兩名警員下車留在現場調查，並率領另一同事追截。他說昨日肇事警員下車察看警車並非完全錯誤決定，但他說現時警員「事事向電台報告」，不敢下決定，因害怕下了錯誤決定。他指出，警方1980年代起在機動部隊訓練中引入應付汽油彈的訓練，以及引入抗火的長盾及手套。

平治遮車牌行駛 警官指「不專業」

另有警官分析，涉案平治在犯案時遮蓋車牌，做法並不專業。他說一般人犯案時，涉事車輛會掛假牌，完全遮蓋車牌在公路上行走會引起警方懷疑。不少前線警員亦對事件議論紛紛，其中有人對警務處長盧偉聰未有現身交代事件感不滿，戲謔他「潛水」；又稱盧事發時應在睡覺，「暴動都叫唔醒」。