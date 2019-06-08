疑犯綽號東區小霸王 涉多宗傷人販毒

曾入「水房」「14K」 活躍尖東

據了解，「老鼠」姓莊，洋名Lucas，為尖東新義安的「小頭目」，跟從「波哥成」搵食，「波哥成」為「江湖猛人」「細B」的頭馬。據稱，莊男身上有與英格蘭球星碧咸同款的「生死有命富貴由天」紋身，長期活約於港島東區，故亦有「東區小霸王」之稱，近年跟隨「大佬」到尖東搵食。「老鼠」犯案纍纍，曾涉多宗傷人及販毒案，是警方反黑組重點關注人等。

昨日歹徒向警車擲汽油彈後，駕駛平治房車離去。翻查車牌登記資料，涉事平治私家車登記車主為「老鼠」，報住炮台山富澤花園一單位，案中另外3名男子亦於該大廈被捕。該輛黑色平治私家車型號為C63 AMG，首次登記日期為2010年，車價約96萬元。

有人曾參與劉德華個唱買飛斬人

去年8月，有內地人於柴灣排隊求買劉德華演唱會門票時，因拒讓出頭二位而被黑幫斬傷，消息稱「老鼠」亦曾參與其中。2011年，警方於港島東區大規模反黑，拘捕9名黑社會「14K」成員，包括當時18歲的「老鼠」，他涉嫌糾同10多人，於小西灣邨一公園伏擊4名青年，其中3人被追至小西灣廣塲，遭兇徒用木棍及玻璃瓶打致重傷送院，據悉事件涉及K仔利益糾紛。