汽油彈襲警12小時兩宗 4人被捕 黑幫駕平治犯案 初步調查無關明日遊行

24歲男子涉擲彈 新義安小頭目

警方深入調查後，晚上在北角拘捕4名男子，年齡介乎22至60歲，其中一名24歲姓莊男子，據悉為黑幫新義安小頭目，綽號「老鼠」，涉嫌投擲汽油彈。其餘3名被捕男子，包括兩名「老鼠」的手下，據悉當時正前往「老鼠」報住的北角富澤花園單位。另一60歲男子則為富澤花園的保安員，涉嫌向其他人就警方的拘捕行動「通風報信」。警方表示，以汽油彈縱火是極度危險行為，予以強烈譴責，並會不遺餘力調查及制止。

「老鼠」昨晚被黑布蒙頭，鎖上手銬帶署調查，其間他高呼被警方毆打。他被送往北角警署後報稱不適，由救護車送東區醫院檢查。

持點着汽油彈步向警總

遇衝鋒車投擲 熏黑車頭

第一宗汽油彈襲擊事發凌晨3時許，一名穿深色衫男子將私家車停泊在灣仔警察總部對開，持點着汽油彈走向警察總部。其時一部衝鋒車駛經軍器廠街及駱克道交界，車上載着4名剛完成執勤的港島衝鋒隊隊員。發現該可疑男子後，警員亮起衝鋒車警燈慢駛準備下車了解，男子一度轉身，接着再朝衝鋒車投擲汽油彈，汽油彈在地上爆開，燃起熊熊烈火，衝鋒車駛前於警察總部旁停下，左前方被熏黑，男子返回私家車向軍器廠街天橋方向絕塵而去。現場地上被燒至熏黑，並遺下「喜力」啤酒樽碎片。

光天化日 彈擲跑馬地警署花槽

第二宗事發下午3時許，一名黑衣男子將私家車停泊在跑馬地成和道成和坊交界後下車，跑向跑馬地警署，並將一個汽油彈擲向警署，地上隨即燒起約1.5米高火光焰，警方及消防趕至時，火已熄滅，警署外圍一個花槽的圍欄熏黑。警方爆炸品處理課及鑑證科人員事後趕赴兩宗案件現場蒐證，機動部隊人員在場地氈式搜索。

警北角發現平治 尾隨拉人

據了解，第二宗案件因在日間，有多人目擊及報警。警方在港島多處兜截，終在北角英皇道873號路邊發現涉案可疑平治私家車，一名男子下車並進入一大廈，警員尾隨男子並封鎖大廈及通知上峰增援。男子在該大廈天台將口罩、帽及黑衣等棄於水箱底，並將一把用環保袋盛載的刀丟到樓下，落在大廈1樓帆布簷篷頂。警方其後在大廈12樓拘捕該名男子，初步相信為兩宗縱火案的主要犯案者及平治車主。警方其後根據車牌登記資料，到男子報住的富澤花園部署，並拘捕另外3人。涉案私家車將交鑑證科人員蒐集車內樣本。

不涉收錢做事 或有人仇警

警評估風險 或檢視周日部署

有組織罪案及三合會調查科總警司黄維表示，疑犯犯案動機及有否幕後主謀都是目前調查重點。他稱涉案汽油彈製作比較粗糙，兩個汽油彈都是由同一款啤酒樽製作，裝了類似汽油的液體及塞入紙碎燃點，可能是在家中製作。對於事件是否與明日遊行有關，黃稱「唔理禮拜六、禮拜日有咩事幹」，重申以汽油彈縱火是極度危險行為，並強烈譴責。

據了解，經初步調查後，案件不涉有人收錢做事或被人指示行事，不排除有人仇警，亦未有證據顯示與周日的「反逃犯條例」遊行有關。據了解，警方因應事件，將再評估風險，或需重新檢視周日的部署。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676