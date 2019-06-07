爬鋁梯拉橫額 泛民留守議廳遭抬走

行管會新安排 日接30客 議員訪客禁過夜

行管會召開緊急會議後，立法會主席梁君彥稱，為配合下周三大會恢復修訂《逃犯條例》二讀安排，即時採取4項措施，包括除秘書處安排的導賞團外，立法會只接待不超過30名公眾人士旁聽、議員助理不得進入1樓至3樓、議員訪客午夜12時至翌日清晨6時不能逗留在大樓，以及「綠地氈」旁會有通道予議員進出會議廳。

譚文豪譴責清場粗暴 質疑非法

5名議員昨在會議結束後，留守在會議廳內拒絕離去，並拉起「反送中」橫額，又設帳篷等。其間立法會外氣氛緊張，保安在公眾入口擺設逾1米高圍欄，多輛警車亦停泊在立法會外。梁君彥宣布授權秘書處採取行動的決定後，保安先勸喻他們離去不果，及後保安抬走譚文豪、鄺俊宇；范國威自行離開會議廳，而許智峯及朱凱廸則站在鋁梯上，保安一度嘗試搖動鋁梯，最終許智峯到鋁梯底部休息時，一眾保安衝到許身旁，將其拉走並抬離；最後多名保安將鋁梯向兩邊拉直，再抬走朱凱廸，在晚上8時半完成清場。

譚文豪強烈譴責保安的清場行為，認為行管會無權將議員趕離議事廳，批評有關行為極度粗暴及非法，會保留追究權利。