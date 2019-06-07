關注修例「走捷徑」 北歐商會倡全面諮詢

北歐商會認為，全面諮詢才對商界長遠利益最佳，並讓政府作適當修改，例如進一步程序上有保障、確保修訂符合本港司法體系。美國總商會早前已對修例表達強烈保留。

新鴻基地產執董、郭炳江兒子郭基煇則透過發言人表示，歡迎政府最近就修訂草案作一些修改，認為修改顯示政府回應社會意見誠意，相信有助進一步釋除公眾疑慮。他相信修例對集團無影響，呼籲各界以務實態度排除分歧。

翟紹唐：外商憂犯法不自知

監警會前主席、資深大律師翟紹唐昨被問到對修例看法，他稱政府需思考修例是否迫切，但在政府角度，撤回有困難；又說有外國領事向他表示擔心修例，尤其在港從商的外國人憂慮不熟悉條例下，觸犯經濟罪行而不自知。

另外，前港督彭定康拍片稱港府修例論點「虛假」（spurious），形容政府以修訂填補漏洞是胡說八道。他說與大部分港人及國際社會一樣，認為修例打擊香港的法治、穩定及社會安全，嚴重傷害香港國際貿易中心的地位，「令人驚訝的是，香港政府似乎不理解這一點，令人懷疑這些日子究竟是誰在管治香港，是香港政府，還是中聯辦？」