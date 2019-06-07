關注修例「走捷徑」 北歐商會倡全面諮詢

【明報專訊】特首林鄭月娥前日 （5日）約見多國領事及商會，就修訂《逃犯條例》解說，但未能釋除一些商界疑慮。由丹麥、芬蘭、挪威、瑞典駐港商會組成的北歐商會（Nordic Chambers）昨發表聯合聲明關注修例，稱注意到修訂正於立法會「走捷徑」（fast-tracked），未如慣常程序般經全面諮詢和立法審視。商會一直欣賞本港穩定及具透明的法治體系，但稱修例象徵本港對外的法治和司法安排有重大轉變，若通過將對在港營運的國際企業影響深遠。
北歐商會認為，全面諮詢才對商界長遠利益最佳，並讓政府作適當修改，例如進一步程序上有保障、確保修訂符合本港司法體系。美國總商會早前已對修例表達強烈保留。
新鴻基地產執董、郭炳江兒子郭基煇則透過發言人表示，歡迎政府最近就修訂草案作一些修改，認為修改顯示政府回應社會意見誠意，相信有助進一步釋除公眾疑慮。他相信修例對集團無影響，呼籲各界以務實態度排除分歧。
翟紹唐：外商憂犯法不自知
監警會前主席、資深大律師翟紹唐昨被問到對修例看法，他稱政府需思考修例是否迫切，但在政府角度，撤回有困難；又說有外國領事向他表示擔心修例，尤其在港從商的外國人憂慮不熟悉條例下，觸犯經濟罪行而不自知。
另外，前港督彭定康拍片稱港府修例論點「虛假」（spurious），形容政府以修訂填補漏洞是胡說八道。他說與大部分港人及國際社會一樣，認為修例打擊香港的法治、穩定及社會安全，嚴重傷害香港國際貿易中心的地位，「令人驚訝的是，香港政府似乎不理解這一點，令人懷疑這些日子究竟是誰在管治香港，是香港政府，還是中聯辦？」