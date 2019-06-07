警：有網民倡周日抗爭 會果斷執法 民陣斥散佈不安 稱最和平方式遊行

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，留意到網上有人發表主張抗爭，甚至以激烈手段表達訴求的信息，他強調警方絕不容忍任何違法及暴力行為，「必定會採取果斷執法行動」。他呼籲參加者守法，與違法示威者保持距離。

未言用水炮車否 警：主辦方料20萬人

港島總區高級警司（行動）吳樂俊指出，主辦單位最新預計有20萬人參與。被問警方部署多少警力、會否派出機動部隊和防暴警察，他說警方行動細節不便透露，警方會做全面風險評估，按以往經驗部署。被問一旦發生衝突甚至暴力場面，警方使用警盾、警棍及胡椒噴霧上會否克制，他說在場指揮官會適當部署。

外界亦關注警方當日會否派出俗稱「水炮車」的人群管理特別用途車。江永祥未有直接確認或否認，強調「如整個遊行以和平有序的情况下進行，我看不到有動用人群管理特別用途車的機會」。他亦說，警方已完成測試及制定操作指引，人員現正訓練，預計下半年完成準備工作。

開放西行線兩電車路 民陣批拒開東線

警方表示，主辦單位當日下午2時半至3時在維園中央草坪集會，並於3時正或草坪面積達85%飽和時出發，遊行至立法會，其後集會至當晚23時59分（遊行路線及封路安排見圖）。警方將開放西行全線（往金鐘方向）及兩條電車路，東行全線（往北角方向）則作緊急車輛通道。警方稱今次的附加條件，即遊行須從草坪出發及東行車線作緊急通道，是為確保公共安全及秩序。

民陣召集人岑子杰則批評，警方以須全用東行3行車線作緊急通道為由拒絕開放是荒謬，呼籲警方開放東行全線，以加快遊行速度。

稱草坪唯一起點 警籲勿中途加入

警方強調草坪是唯一起步點，呼籲市民不要中途加入，稱大量人加入會「造成公共安全風險」。被問維園草坪可容納多少人，江表示，草坪約有1.4萬平方米，可容納人數視乎站立密度；惟他說「企得太密對公共安全構成風險」。