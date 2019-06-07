建制派律師政總遞聲明撐修例

昨日出席遞交請願信的包括多名建制派法律界中人，除陳曼琪外，亦有港區人大代表陳曉峰、全國政協委員黃英豪等。信件指出，修例符合聯合國國際刑事司法協助的標準及做法，可「進一步提升香港法治化的國際營商環境」；又稱內地「在審判文書公開、互聯網法院等方面，甚至比香港發展得更快、更好」，重申內地司法水準並不低於國際標準。

促查匿名受訪法官身分

有3名資深法官匿名接受早前傳媒訪問稱對修例感極為不安。聲明批評，有關法官的說法「自我斷送司法獨立的行為才讓人深感不安」、批評他們損害香港法治聲譽，認為司法機構應徹查受訪的3名法官身分，認為他們有利益衝突，日後若要處理相關案件，應將他們排除。

另外，保安局昨推出新的單張，解釋會確保政治犯不被移交，又稱與台灣簽訂單次移交協議或設日落條款並不可行，因不能堵塞條例漏洞，形容若每次處理嚴重罪行逃犯時會重複現在的審議和立法程序，對拘捕行動造成很大影響及延誤，不切實際。