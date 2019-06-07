大律師會質疑補充措施 「保障只是海市蜃樓」

與中央不對等 特首難拒要求

大律師公會昨日發表一份共33段的補充意見書，以及一份有關修例24問的「簡易指南」，以解釋條例作用、為何政治罪行是引渡條例的例外情况等。

公會的補充意見書中，指出特區政府與中央的不對等關係，會令人懷疑特首有否能力要求對方承諾公平審訊等，甚至特區政府難以拒絕中央提出移交逃犯要求，尤其是《逃犯條例》第24條訂明，特首須遵從中央人民政府的指令。

政府提高移交罪行的門檻至7年或以上，公會質疑沒有政策原因支持，指出香港與其他有長期相互協議的國家，有明顯較低的門檻，如加拿大、澳洲、英國的長期安排，均以1年作為門檻，豁免涉嫌在內地干犯可判囚7年以下刑事罪行的疑犯，並不符合修例政策原因，批評縮小適用範圍，與政府提出修例以堵塞漏洞的原因是背道而馳。

請求方反口侵人權 無法阻

對於政府不將增加人權保障寫入法例，大律師公會表示做法無法律效力，沒有強制方式令其他地區跟從，而在目前方案中，即使請求方不守承諾，但該逃犯已被移交，其人權亦已受侵害，任何抗議、反對都是徒然。

公會又關注 《刑事事宜相互法律協助條例》修訂，指出修例後內地僅聲稱在內地作刑事調查而非檢控，律政司長及本港執法部門可在內地部門要求下，向法庭申請沒收令、限制令等，質疑申請門檻大降，毋須符合表面證據成立的條件。