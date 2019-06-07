港執業內地律師：如綁架合法化

退休大律師：我們了解 所以惶恐

首次參加法律界黑衣遊行的港大法學專業證書課程（PCLL）學生張同學批評，政府修例是欺騙市民，「根本修了例，都不會處理到台灣殺人案這個問題」，質疑政府不應繼續用這事，跟市民說修例很逼切，反而應用更長時間諮詢。退休前在港執業約40年的大律師黃先生表示，每次法律界黑衣遊行也有參與；對於保安局長李家超早前稱法律界不了解逃犯條例運作，黃回應：「不知道對一條法例，他了解多些，還是我們了解多些，好明顯是他不了解、我們了解，所以我們會這樣惶恐」，又認為內地有法不依，難以相信其法制。

從內地來港工作15年的律師裘先生昨形容，修例猶如將綁架合法化，較《基本法》23條立法更差，「若23條未來立法，你仍會在香港受審，但現在是說立即被移交至內地」。從英國來港執業30年、不願透露姓名的律師表示，自己相信一國兩制，但認為修訂不符一國兩制，「對我來說是原則問題，有引渡協議的地方要有令人安心（comfortable）的法律體系，而我對香港人（是否被移交）要取決於內地法律感到不安心」。