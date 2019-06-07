法律界黑衣遊行 政總昂首反修例 「不向政府低頭」 稱3000人參與回歸後最多

警稱880人 律政司：信法官不受干預

郭榮鏗估計，昨日有近3000人出席遊行，屬回歸以來最多法律界人士參與的黑衣遊行，警方則稱遊行高峰期有880人。法律界普遍擔心修例會令法官受壓，律政司發言人昨表示，法官的獨立性反映於司法誓言中，「每一名法官作出司法誓言時均會承諾以『無懼、無偏、無私、無欺』之精神為香港特別行政區服務，並主持正義」，稱深信定會繼續公平、公正地依法審案，不受任何干預；又稱修例在保障涉案人方面，只會比現行《逃犯條例》規定的更多。

沒有口號、沒有橫額，回歸以來第5次法律界遊行在終審法院外集合，法律界選委及郭榮鏗帶領遊行隧伍穿過隧道、走過海濱、經過立法會，黑衣人群站在政總外昂首靜默，無聲抗議修例。郭榮鏗表示，「我們不能向這個政府低頭」。過往4次法律界遊行均是由高等法院走到終審法院，今次則改由終院走到政總外，郭榮鏗稱此舉冀為法院發聲，亦經過立法會，希望告訴建制派議員及政府，法律界反對聲音清晰。

何沛謙：內地法制乏保障 政府欠諮詢

遊行最少有7名大律師公會前主席出席，大律師及事務律師、法律學者及法律界學生亦有參與。過往較少政治表態的大狀亦現身遊行隊伍中，曾任多項公職的醫管局成員、資深大律師何沛謙批評政府欠缺諮詢，稱內地法制未有足夠保障、公平審訊及獨立司法系統，「我們覺得這個是很大的擔憂」。對於政府近日將移交門檻上調至可監禁7年或以上罪行，何沛謙認為仍未能給予港人信心，「罪行超過7年，很嚴重的罪行，就更加需要多保障，是更加多」。

前特首曾蔭權涉貪案中，代表曾蔭權一方的資深大律師陳政龍第二次參與黑衣遊行。他認為相關條文在防止疑犯逃出法網，及保障人權方面作取捨，不能輕易地在兩三個月間解決，期望政府給予更多時間討論和溝通，「大家的出發點未必太相反」。陳政龍稱無意出席後日民陣遊行，因他只想聚焦法律上的擔憂。

吳靄儀：恃法官不出聲 借法庭過橋

法律界前議員吳靄儀批評政府不尊重法官，在法官表達憂慮後，並未了解事件或諮詢司法界，反批評法官發聲，其態度增加市民憂慮，「政府借法庭『過橋』，恃法官不出聲，（法官）出聲時就鬧法庭，法律界要出來維護法庭」。對於政府將法案直接交上立法會大會恢復二讀，吳靄儀指出，法治第一重便是立法，應經公正程序、充分諮詢才提法案，若立法會有爭議，更應有充足時間討論，「即使強行通過，（修例）亦無認受性」。

過往法律界遊行是反對人大釋法及國務院發表「白皮書」，今次是法律界首度就本地立法發起遊行。郭榮鏗表示，過往破壞法治者主要為北京、人大，今次卻是特區政府主動而為，令法律界更憤怒，「林鄭一手將香港法治送終」。他說今次是法律界齊心向政府表明，一旦修例通過，會對香港法治造成不可逆轉、長期而極大的負面影響與衝擊，他冀更多人目睹法律界齊心反修例後，周日（9日）願意一同上街。