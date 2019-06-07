58%人不信內地公平審訊 蔡子強：反對關鍵 政府推搪

57.9%市民關注修例

調查亦顯示，有57.9%人表示關注政府修例，不關注者僅9.9%。對於政府一直指修例是為堵塞制度漏洞、避免香港成為逃犯天堂，對此表示不同意的有39.7％，多於同意說法的35.3％。

政府強調啟動引渡後有法庭把關，被問到是否同意法庭有能力把關，有38.7%人稱不同意，32.7%人表示同意。

葉劉：觀感問題 需時消化

蔡子強稱，市民反對修例關鍵在於不相信在內地可獲公平審訊，很多人都表達這問題，但政府推搪回應。民主黨議員林卓廷說，本港司法核心原則是享公平審訊權利，但內地司法制度沒人權保障。他並憂慮，日後港人協助民運人士或異見者，亦可能被引渡到內地受審，舉例支聯會主席何俊仁如在「黃雀行動」中在港窩藏內地異見者等，「你不知道何時會被內地指是涉嫌犯罪」。

新民黨葉劉淑儀稱，政府修例是要「面對全世界」，非單是針對內地，亦並非在港引進內地法制；隨着販毒、洗黑錢等跨境罪行愈來愈多，政府有責任修例協助打擊跨境罪行，並稱修例並非將港人隨便移交到內地受審。她又說，調查反映市民對內地法制沒有信心，甚至是驚慌，但認為這是觀感問題，需時消化。

中大新聞與傳播學院院長李立峯分析民調結果，指不同意移交到大陸受審的疑犯可在內地獲公平審訊（58.1%），比反對政府修例者（47.2%）高，意味有些人不信可在內地獲公平審訊，但又不反對政府修例，但他稱也不排除部分人不熟修例細節。