58%人不信內地公平審訊 蔡子強：反對關鍵 政府推搪

【明報專訊】明報委託中大傳播與民意調查中心的調查顯示，58.1%受訪者不同意由香港移交到大陸受審的疑犯在內地能獲公平審訊，同意的有14.9%。中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強稱，市民不信任內地司法制度，顯然是反對《逃犯條例》修訂的關鍵；而市民從很多新聞中已可見內地司法情况，如內地維權律師王全璋於2015年被捕後，不准見代表律師、家人近4年。自稱中間派者，亦有52.2％不同意內地有公平審訊。
57.9%市民關注修例
調查亦顯示，有57.9%人表示關注政府修例，不關注者僅9.9%。對於政府一直指修例是為堵塞制度漏洞、避免香港成為逃犯天堂，對此表示不同意的有39.7％，多於同意說法的35.3％。
政府強調啟動引渡後有法庭把關，被問到是否同意法庭有能力把關，有38.7%人稱不同意，32.7%人表示同意。
葉劉：觀感問題 需時消化
蔡子強稱，市民反對修例關鍵在於不相信在內地可獲公平審訊，很多人都表達這問題，但政府推搪回應。民主黨議員林卓廷說，本港司法核心原則是享公平審訊權利，但內地司法制度沒人權保障。他並憂慮，日後港人協助民運人士或異見者，亦可能被引渡到內地受審，舉例支聯會主席何俊仁如在「黃雀行動」中在港窩藏內地異見者等，「你不知道何時會被內地指是涉嫌犯罪」。
新民黨葉劉淑儀稱，政府修例是要「面對全世界」，非單是針對內地，亦並非在港引進內地法制；隨着販毒、洗黑錢等跨境罪行愈來愈多，政府有責任修例協助打擊跨境罪行，並稱修例並非將港人隨便移交到內地受審。她又說，調查反映市民對內地法制沒有信心，甚至是驚慌，但認為這是觀感問題，需時消化。
中大新聞與傳播學院院長李立峯分析民調結果，指不同意移交到大陸受審的疑犯可在內地獲公平審訊（58.1%），比反對政府修例者（47.2%）高，意味有些人不信可在內地獲公平審訊，但又不反對政府修例，但他稱也不排除部分人不熟修例細節。