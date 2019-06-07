中間派無政治傾向者 反對修例多於支持

25至39歲近六成反對

調查其中一條問題，問到市民支持抑或反對政府現時提出的逃犯條例修訂草案，有47.2%人反對，23.8%人支持。若細分受訪者背景，可見25至39歲一群，是各年齡層之中反對修例比例最高（近六成）。具專上或以上學歷者，有63.4%人反對，只有15.7%人支持；中三或以下程度受訪者則有逾三成人支持修例。調查亦顯示，家庭收入愈高、反對修例比例愈高，如家庭月入6萬元或以上者，反對比率佔該群組60.1％。

李立峯：中間派今次與建制立場相差遠

李立峯說，一如過去社會議題，如「一地兩檢」、「明日大嶼」，或是反國教科、雨傘運動等，都可見年紀愈輕、教育程度愈高的港人，批判性愈強，今次亦見相同現象。

若分析不同政治取向的支持及反對比例，李立峯稱，自稱本土派、泛民主派的市民，固然大部分傾向反對，但在自稱中間派或「無任何政治傾向/不屬任何派別」者，反對修例比率亦是多於支持，「顯示平時不太關心時事、強調自己沒有政治傾向的中間派，都是反對佔多」。

李立峯稱，中間派或無政治傾向者對每個議題的取態不一樣，他們有時傾向保守，接近建制派，但在今次事件他們與建制派的立場相差很遠。