明報民調：逃犯例草案 近半人反對 若有港人港審 逾半人支持

明報記者

調查於5月23日至6月5日以隨機抽樣方式，以電話訪問了1048名15歲或以上香港居民。調查有8條問題，首4條詢問受訪者對修例的關注度，以及是否同意政府就逃犯條例修訂的說法；第5條詢問是否支持修例，並就社會上提出的3個較多談論的修改方案（不設追溯期、提高移交門檻、設港人港審），詢問支持度（右圖列出部分問題，次序亦有調動）。

倘提高移交門檻 支持多於反對

結果顯示，47.2%市民「頗反對」（15％）及「非常反對」（32.2％）修例。就各界對修例提出的3項修改建議，受訪者的反對及支持比率則有明顯變化：

●若移交安排「不設追溯期」，39.3%受訪者表示反對，23.3％表示支持；

●若提高移交門檻，「只有最嚴重的刑事罪行才會作出移交安排」，則有39.1%人稱支持，高於反對的31.6％；

●若設立「港人港審」機制，安排港人在港而非內地接受審訊，不會移交到內地，在這改動下，有54.5%受訪者支持，反對率減至19.6%，是最高支持率的修改方案。

田北辰：不研究港人港審令人反感

有份提倡「港人港審」的實政圓桌立法會議員田北辰表示，調查反映不少港人心態，雖認同修例可堵塞漏洞，但擔憂內地司法制度，「道理上應該做，但信心上又驚」。他批評政府急於短時間完成修例，「為何急於現時做，而不研究港人港審是否可行？是令人非常反感」；又稱港人港審可處理港人信心問題，在社區上亦獲得不少支持。

劉兆佳：民意如何反對 政府非做不可

全國港澳研究會副會長劉兆佳說，修例涉及維護國家安全，事件已上升至國家主權層次，「就算民意如何反對，政府都非做不可」，稱政府不會因民意壓力而撤回修例。他又稱港人港審違反屬地原則，猶如公開「污衊」內地司法制度，而且亦需其他司法管轄區配合，形容是「不可能達成的任務」。

陳文敏：看不到保證移交者獲公平審判

港大法律學院前院長、現任教授陳文敏出席昨日法律界黑衣遊行時說，「在我們法制入面，每個被刑事檢控的人是有公平審訊的權利在入面；同樣地，當我們送一個人去另一個法域受審時，我們有責任令那個人得到公平審判，現在看不到政府修例安排可得到這個保證」。被問到增加港人港審是否有多點保障，他回應說「會好些」，認為可行性之一是給予法院域外法權，「所謂港人港審，其實你都要給香港法院有域外法權處理一些港人在海外犯法的行為，我們不是代表中國或另一國家去審案，是將香港人在外地犯案的行為變為香港的罪行，跟回香港的程序去審，這絕對可能做得到」。

葉劉：港人港審僅口號 行不通

保安局前局長、新民黨葉劉淑儀表示，其他司法管轄區不會輕易放棄其司法管轄權，而且跨境罪行涉及多個刑事司法管轄區，根本難以港人港審，「許多市民不明白，港人港審只是一個口號，實際上行不通」。

《逃犯條例修訂草案》民調結果：link.mingpao.com/58849.htm

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