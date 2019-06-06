民陣：「最和平」作號召 周日遊行不升級

警七一遊行規格應對 不用水炮車

民陣昨舉行記者會呼籲市民參與遊行。岑子杰說，立法會下周三（12日）才恢復二讀修例草案，故在立法會未開會前便將行動升級是言之尚早，強調最重要是在草案恢復二讀前，以和平方式召集最多市民參加遊行，包括過去未曾參與遊行的人，而首次遊行者若面對行動升級，或不知如何應對。

對於若有團體當日自行發起升級行動，民陣有何角色，岑子杰稱要視乎行動內容和性質。他強調民陣會看準時機，在修例草案三讀前再次發起大型動員，相信市民會再走出來「背水一戰」。

警方消息稱，經連日評估，已準備好多項後備方案，以應付當日任何突發情况，因應現場狀况採取不同戰術，包括裝備上的安排。至於俗稱「水炮車」的人群管理特別用途車，警方當日不會使用，水炮車須待監警會、立法會議員和傳媒視察後，下半年才投入服務。

為監察警方當日安排，民間組織「民權觀察」將派觀察員隊伍到場。民權觀察成員王浩賢表示，觀察員隊伍有10人，當日將觀察警方安排是否有效進行，包括會否不合理地延遲遊行時間，另會特別留意警方使用攝錄器材時有否違反指引。

教協教師訪問 八成人反修例促撤回

另外，教協由上月28日起一連7日做抽樣語音調查，訪問368名教師會員，了解對修例意見。教協表示，4條調查題目的結果一面倒顯示教育界反對聲音，包括不同意修例（81%），擔心修例威脅人身自由（83%），因修例對政府態度轉差（80%），以及要求政府撤回修例（80%）。

教協、「一群拔萃男書院與拔萃女書院學生、校友及教職員」等，今日分別在《明報》刊登全版聯署廣告，表達要求政府撤回修例的立場。