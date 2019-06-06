泛民追李示威 范國威與保安衝撞見血

一保安受傷送院 梁君彥：情况不理想

李家超出席會議後，民主派議員范國威、毛孟靜和朱凱廸等上前示威，阻止他離開。李家超在立法會保安員護送下，原本要搭升降機離開，此時范國威等亦進入升降機，李家超隨後改行樓梯，民主派議員繼續包圍他，要求撤回修例。

李家超其後走到官員休息室，范國威緊隨其後，與保安員發生肢體碰撞，范和一名保安員跌倒地上，另一名保安腳部受傷。范手指受傷流血，由本身是醫生的公民黨郭家麒為他包紮。腳部受傷的保安員由救護車送院。

范國威事後稱未能確定手指是什麼時候受傷，估計是被利物割傷，初時感到手指麻痺，經包紮後已無大礙。他又說，在李家超進入休息室時，他嘗試阻止休息室門關上，其間被保安員以身體推撞，繼而倒地。

立法會秘書處表示，事件中一名保安員因左腳受傷被送往瑪麗醫院，經檢查及治理後已出院；因應議員和職員受傷，秘書處會檢討事件，以作適當跟進。事發後，立法會主席梁君彥表示情况不理想，因議員示威位置在樓梯，一旦有人跌倒，將誘發骨牌效應，呼籲議員表達訴求時應和平和注意安全。