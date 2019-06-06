李家超：中國司法獨立排全球前1/3 回應人權尾6 稱歐美亦交犯到排名較後國

張超雄：內地中央領導 無司法獨立可言

工黨張超雄會上稱，內地有「政法委員會」等機構，由中央官員等領導，決定是否檢控，無司法獨立可言，質疑可否信任內地的表面證供，以及法院可否審議內地狀况。李家超回應稱「分享網上看到的（資料）」，引述世界經濟論壇所發表的司法獨立排名，指出中國排名45，評分較西班牙、泰國、意大利等高。

法律界郭榮鏗稱，同一機構的調查顯示，中國在保護人權方面，在126個國家中排名121，多次追問內地保護人權是否足夠。李家超說，歐美國家均會移交逃犯予排名在之前、之後的國家，移交逃犯要保證要求移交的一方須按協議處理。

法院聆訊引渡文子星 李：修例正處理此類問題

國際通緝犯、印度裔港人文子星涉在印度策劃恐怖活動案，印度要求引渡他回國，近日香港法院正展開引渡聆訊。自由黨邵家輝表示，文子星在港涉行劫，亦為「恐怖分子」，但法院仍有機制容讓他稱受印度打壓。李家超稱修例正是要處理此類問題，若無有效方法移交干犯嚴重罪行者，該人便會永遠在港。

公民黨楊岳橋問及，會否有俗稱「案中案」、判斷證供不符合程序公義的程序；律政司副國際法律專員（司法互助）林美秀稱，若法院認為有關證據基於政治動機造假，可保留權力援用證據。

被問批多少修正案 梁君彥：待政府回應

保安事務委會完成一連5個工作天共20小時的討論。草案將於下周三（12日）在立法會大會恢復二讀，多名立法會議員早前共提出258項修正案，立法會主席梁君彥昨被問到會批出多少項，他說與秘書處及法律顧問處理中，正等待政府回應，需收集所有資料後才可逐一裁決。有傳政府冀在6月27日通過修例，被問到將預留多少時間審議條文時，梁君彥未作回應。

明報記者