林鄭晤逾70名領事 美領事唐偉康：簡介會有用

有人質疑：台不引渡陳同佳

為何仍要修例？

據了解，有70多名領事出席會面，林太用了一半時間解說法律背景、修例目的等，其後開放提問環節，歐盟、英美等國共提出4至5道問題，主要環繞公眾對修例的關注。有領事質疑台灣明言不引渡殺人案的港人疑犯陳同佳，問及為何仍要修例；林太會上則只以簡介修例原則為主。立法會前議員詹培忠之子、巴布亞新幾內亞駐港名譽領事詹劍崙會後，稱完全支持修例（fully supportive）。

晤國際商會 林鄭籲勿擔心

特首其後與20多個國際商會會面，各主要商會都獲邀，會上她強調針對的是逃犯而非生意人，籲商界毋須擔心。

自由黨黨魁鍾國斌昨在立法會口頭質詢環節稱，多個團體擔心修例通過後影響新聞、言論自由，記者協會亦要求見面，問當局會否講解以釋疑慮；李家超以目前距離下周恢復二讀時間非常緊迫為由，未有應允。

民主黨林卓廷隨即質疑，記協及大律師公會等團體多次邀請會面，但政府在最後關頭才說時間不足；李家超則稱收到許多不同人提交意見，會充分考慮。

呂志和：唔犯罪使乜驚

另外，嘉華國際主席呂志和昨早出席公司股東周年大會，對逃犯條例的提問笑着回應說：「唔犯罪又使乜驚？好小事，大家咁公正，又係良好市民，問呢啲做乜？」新濠國際主席何猷龍昨日也說支持修例，並認為沒有理由只有港、美有引渡協議，反而中、港未有引渡協議，稱情况屬ridiculous（荒謬）。