律師會：修例勿倉卒 應增法庭審批權 意見書列「同樣重要」觀點：特首非普選難把關

律師會意見書長11頁，認為現行《逃犯條例》需要全面檢討和更新，但相關檢討應詳細研究不同司法管轄區，並應廣泛諮詢持份者和社會。意見書提到，若政府急於處理沒與香港簽訂長期引渡協議的地方的移交請求，該會原則上並不強烈反對個案形式移交，但這應該只是臨時措施，須設下更多保障，並以政府加強商討長期協議為前提。

律師會表示，為避免個案移交形式被濫用（avoid abuses），政府應在修例加入多項保障。該會舉例，現行法例下，法庭毋須進一步證據下已可接納支持引渡文件，任何反駁申請方指控的證據也不能被提出；該會認為疑犯應享充分表達的權利，包括可以透過舉證，測試申請方證據的可信度。

促擴域外法權 處理台灣殺人案

針對香港法庭檢視和拒絕引渡申請的角色有限，該會同時建議修改《刑事司法管轄權條例》，擴大香港法庭的域外法權，容許香港法庭審理港人在外地所犯的謀殺或誤殺案，並同時訂明可追溯台灣殺人案。

質疑刪9罪類「不具說服力」

政府早前刪除9項可移交罪行類別，律師會表示，在沒有任何法律理據下，該會認為此舉不具說服力，舉例被剔走的「不誠實使用電腦」罪類，可以是國際盛行的罪行。

意見書在「其他意見（Additional Views）」部分，引述有意見質疑修例後的個別移交方式，容易被濫用成長期移交機制，這對香港聲譽將造成不能逆轉的影響；而特首由中央政治任命，並非經普選選出，特首就啟動移交程序發出的證明書，不能提供任何保障；政府亦應擱置修例。意見書形容這些意見「同樣重要」。

會長：有責反映其他意見

不是律師會立場

會長彭韻僖強調，其他意見部分不是律師會立場，但該會有責任在複雜議題上反映會員不同意見，會員意見兩極化和分歧，正反映議題複雜和影響深遠，希望政府不要倉卒行事。法律界今日將舉辦反對修例遊行，彭韻僖說不適合評論自己會否出席，律師會政治中立，不會以團體名義參與遊行，但會員有自由選擇出席與否。

郭榮鏗：以法論法 不論左中右

法律界立法會議員郭榮鏗形容，法律界對修例態度清楚，認為律師會是以法律條文「以法論法」，任何律師不論「左中右、紅藍綠」，都指修例有問題。「法政匯思」召集人李安然認為，意見書反映香港與內地移交安排上的憂慮，他強調若特首冀令公眾安心，最起碼應將人權保障寫在修例條文中，因條文具約束力。

經民聯立法會議員梁美芬認為，律師會意見書太遲公布，意見難以發揮作用。她重申域外法權方案不可取，因為絕大部分國家不會以域外法權形式處理逃犯移交。

律師會立場一向被視為較大律師公會溫和。2016年人大常委會就議員宣誓釋法，大律師公會稱深表遺憾；律師會則表示人大行使釋法權力時應謹慎容忍。

明報記者

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