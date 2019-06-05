《環時》：六四如「疫苗」 使中國對動亂免疫

評論以〈六四使中國對動亂免疫〉（June 4 immunized China against turmoil）為題，形容六四已是「褪色歷史事件」（faded historical event），中共和中國政府已對六四定調，中國社會也對此有廣泛認識，遺忘事件是為了讓國家走出陰影、避免衝突，並協助中國人民面對未來。

處理成「分水嶺」 免下場如蘇聯

評論也將中國政府當年對六四的處理方式，形容為「分水嶺」，稱其避免了中國走向包括蘇聯、南斯拉夫等東歐前社會主義國家的下場。它強調，事件過後，中國成為世界第二大經濟體，人民生活水平獲得快速改善，證明避免爭論的政策促成國家經濟起飛。

指國家發展靠改革非革命

評論續稱，「今天的中國顯然沒有政治條件突然重現30年前的騷亂」；中國社會，包括其知識精英，現在比1989年更成熟，「在政治成熟之後，我們明白了國家的不斷發展要通過改革來實現，而非革命」。相反，每逢六四便批評中國的海外學運領袖，對事件的理解還停留在1989年，無法代表中國民意；美國政府也只是拿六四作為挑戰中國的外交工具。評論強調所有的「噪音」都無法真正影響中國。

2009年六四20周年時，《環時》英文版曾報道六四在中國仍是無法公開討論的敏感議題；2014年25周年時，則以社論強調中國在六四後取得的發展成績，批評海外反華勢力的攻擊。