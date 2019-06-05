美卿：中國與國際接軌破滅希望 華外交部嚴正交涉：詆譭惡毒

美聲明字數去年3倍 提新疆教育營

美國國務卿蓬佩奧6月3日發聲明表示，對六四死難者家屬包括天安門母親，表示感深切哀痛，形容中共政權30年前在天安門廣場的暴力鎮壓，「仍激起我們的良知，以及世界上喜愛自由的人的良知」。聲明指出，過去30年，美國曾期望中國逐漸與國際接軌，變得更包容和開放，惟「這些希望已破滅」，因見中共政府為其利益，不容異見和打壓人權。

聲明並提及新疆再教育營，稱中國人民面對「新一波打壓」，「尤其在新疆，共產黨政權有條不紊地企圖扼殺維吾爾族文化和摧毁伊斯蘭信仰」。美國國務院呼籲中國釋放爭取人權和自由的人，停止肆意拘留，並停止將恐怖主義與政治、宗教表達混為一談。

外交部發言人耿爽昨在例行記者會上表示，中國政府早已就這場政治風波有明確結論，中國的巨大發展成就，表明政府當時採取的行動完全正確，使國家政治穩定、經濟發展和社會進步得以維護和繼續。他批評蓬佩奧的聲明是惡毒攻擊中國政治體制，大肆詆譭中國人權和宗教狀况，損害中美互信，嚴重干涉中國內政，踐踏國際關係基本準則，中方堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

中國駐美大使館發言人亦批評美方出於偏見和傲慢發出有關聲明，打着所謂人權的幌子粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。中方對此強烈不滿和堅決反對。發言人又稱，中國經濟社會快速發展，「人權狀况處於歷史最好時期」，任何人企圖對中國人民蠻橫霸凌、企圖鼓吹「文明衝突」都不可能得逞，最終將被歷史所淘汰。

歐盟促釋放被捕維權人士

歐盟亦發聲明悼念六四受難者，向家屬致以哀悼。歐盟表示，六四當日及其後死亡和遭羈押的人數至今仍未知，而認知事件「對於後代的集體記憶至關重要」。歐盟表示，盼所有遭羈押逮捕者能獲法律保障，而相關維權人士和律師即時獲釋，包括王全璋、余文生等。

德國駐港總領事館在facebook發帖文，表示「今日（昨日）是天安門大屠殺30周年。這個日子讓我們銘記永遠不將人權和自由視為理所當然」。英國外相侯俊偉發聲明，表示紀念那些在天安門廣場和平抗議中喪命的人；英國敦促中國政府尊重人民的集會及表達自由，體現中國憲法及國際法。