台副總統首赴集會 澳門燭光依舊 內地嚴控 民眾禁食放紙船悼念

天安門戒備 排查行人

本報記者昨日在京走訪發現，天安門廣場附近加強戒備，大量警察和民防分守各路口，排查行人。在當年發生開槍事件的敏感地點木樨地，安保明顯升級，地鐵站出口有大量配有對講機的便衣人員執勤。有知情者透露，近日北京行駛的6萬多輛的士亦被要求要配合安保，實時匯報可疑情况，行駛至長安街時須保證車窗關上。另外，前中共總書記趙紫陽舊居富強胡同入口有保安和警察執勤，禁止遊客和車輛逗留。

海外用戶無法在微博發帖

微博等網絡社交平台加緊審查，大量網民表示海外用戶無法在微博發帖或留言。據港大「微博視野」（Weiboscope）資料庫數據，有不少內地帳戶因推文出現「敏感內容」遭刪。記者嘗試於「豆瓣」發文，未直接提及六四，但亦遭刪除。

美商疑受壓 刪路透社六四報道

另外，路透社報道，在中國政府壓力下，美國黑石集團為主要股東的金融資訊供應商路孚特（Refinitiv），上周從終端機刪除了路透社多篇有關六四的報道。報道引述3名知情者稱，中共中央網絡安全和信息化委員會辦公室曾威脅路孚特，若不移除報道，在中國的業務可能被暫停。

官方審查下，有民眾以隱晦形式悼念。自由亞洲電台報道，有民運人士禁食一天，有人在河邊點燃蠟燭放紙船，在超市貨架，有人用印有數字的果汁包裝展示「896430」等，提醒人們勿忘六四。

林榮基台集會籲關注中國人權

在台灣，華人民主書院等多個民間團體在自由廣場舉辦紀念集會，副總統陳建仁出席。陳建仁致辭時呼籲中共當局平反六四，希望透過歷史真相的追求，讓下一代不再犯下同樣的錯誤；又表示現時大家都應該更團結守護台灣民主，並期待以此影響中國。

曾因銅鑼灣書店事件被拘押內地8個月但未有受審的前店長林榮基，昨亦於台灣的六四紀念集會致辭，稱他以前在香港時常反思六四事件，並參與討論，但他質疑大家反思30年都沒有反思出東西，就應該往前推，關注中國數千年來沒有人權的問題。

澳門燭光集會百人參與

澳門民主發展聯委會一如過去20多年，於議事亭前地舉行六四燭光集會，約有百人參與，其間播放六四紀錄片。委會理事長區錦新稱，今年參加人數與去年相若，他認為不應該忘記歷史。

明報記者