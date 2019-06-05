「悼念是警惕」 大學團體籲把握「最後空間」發聲

中大學生會社會工作學系系會約有10名同學出席。幹事劉同學說，六四事件需悼念，參加集會是其中一個方式，系會亦有舉辦其他活動。他說，燭光集會有其意義，「用人數告訴中共，香港人沒有忘記六四此事」。劉同學認為，當年學生和工人追求民主自由，卻換來暴力對待，為不合理及不公義。他又說，港人悼念六四事件，「某程度上是給大家一個警惕」，現時新聞及言論自由慢慢收窄，大家應把握現時仍有的「最後空間」發聲。

對於有大專組織因不認同支聯會「建設民主中國」亦不參加集會，劉同學說，系會認為追求民主是普世價值，支持每個地方爭取民主。

不認同切割 應以自由觀念關注

就讀中大政治及行政學系四年級的鄧小姐，帶同其補習學生陳同學一同出席集會。鄧小姐不認同本土派要求與支聯會「切割」的主張，認為香港30年來均仍有自由去悼念死難者，亦認為應以自由、民主、人權等觀念去關注事件，而非以地域來區分。她說，是次是應學生要求帶同出席。

中學生因逃犯例想了解中國

中三的陳同學說，出席集會獲父母同意及支持，因近期政府修訂《逃犯條例》，令她更想了解中國政治事件及民主發展，她就讀的學校，班主任亦會講解六四事件。她認為，隨年月過去，新一代會對事件慢慢淡忘，故她作為該代之一，更應出席活動了解事件，再與身邊人分享資訊。

明愛專上學院及明愛白英奇專業學校聯合社會科學院聯會約20名同學、中大善衡書院學生會、浸大傳理學會亦有到場。