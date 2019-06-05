學生犧牲溫習首赴會 每年出席者：六四如照妖鏡

看到建制避談 更感要到場

30年前，港大附屬學院講師蔡建誠正就讀預科，出席了數次與八九民運相關的遊行，往後的30年，他從未缺席維園集會。他說六四事件就如「照妖鏡」，看着近日報道，有建制派看着六四相片後避談，更讓他覺得要出席集會，提醒自己要一直追求真理和公義。他又說，中共此殘暴政權仍在，變本加厲，「不單繼續欺壓內地人民，現時亦威脅香港市民」。

同樣每年出席的，還有50多歲的陳先生，當年他在電視見證整個八九民運發展，朋友和同事到內地送贈物資後，向他分享所見所聞，令他身在香港家中也恍如在天安門，每件事都在他心中烙下不滅印記，故堅持每年都出席集會。

30個年頭，令當時年輕力壯的學生，都漸長成中年人，要繼續把歷史真相承傳下去，需更多新血。中五李同學首次參與六四集會，認為集會踏入30周年意義非凡，稱這麼多年頭過去，事件仍未能平反，非常可惜；她亦留意到近年集會氣氛冷淡了，集會人數愈來愈小，認為事件不應就此丟淡，故即使6月為中學考試期，今天亦要考試，她昨也決定犧牲溫習時間出席集會，期望出一分力，讓中國政權「錯就要認，打就要企定」。

「結束一黨專政永是盼望」

就讀港大工商管理、20歲的陳同學亦是首次參加六四集會。他說，兩年前起就欲參與六四集會，但一直未能抽出時間，眼看《逃犯條例》修例在即，受反修例氣氛影響，加上擔心修例通過，港人或以後再沒機會集會，今年無論如何也要出席。他有感港人現時普遍對六四不太關心，中小學及相關教科書內容對六四的討論也大不如前，但他認為不公義的事就應平反，而在一國兩制下，「結束一黨專政」永遠都應是一個盼望，不會過時。