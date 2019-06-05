「不敢想明年還有沒有這一天」 來港見證燭光 倖存者盼薪火不滅

明報記者

當年失兩友 嘆近年開歷史倒車

來自北京、現年50多歲的李先生（化名），是六四倖存者。當年剛大學畢業，與朋友一起到天安門廣場示威，成為他人生的轉捩點。「有兩位朋友，（六四後）從此就消失了，再沒有回來，毫無疑問是死了」。30年過去，他仍記得當年廣場上的槍聲，「我們送了很多不認識的傷員到醫院，親眼看到很多人死傷，有學生也有很多普通老百姓」。

昨晚是李先生首次來港出席六四集會，他說對中國有民主愈來愈不抱希望，形容國家主席習近平上台後推行極權獨裁，是「開歷史倒車」，近年看着香港逐漸被「統戰」，令他不禁擔憂，「不敢想明年，或者10年後，香港還有沒有這一天（紀念六四），今年是30周年，希望親身來見證一下，支持一下有良心，以及熱愛光明、民主、自由的港人」。他寄語港人在傳承六四上「一定要堅持」，仍相信事件終有一日會得到公正評價。

來自廣東的桂先生出生於1988年，讀中學時才得知有六四事件，之後開始接觸政治，曾因探訪維權人士被公安拘留。他2016年曾來港出席六四集會，認識了同樣關注六四事件的內地人，之後與對方在微信群組討論政治，相信因而再次被公安拘留。

80後中學始知六四 屢被拘照來港

雖然多次被拘留，桂先生仍來港出席六四集會，他說，一來是因為今年是六四30周年，二來他認為悼念六四、追求民主是一種「執念」。

來自深圳的90後龍先生，他說以往完全不知有六四事件，至前年「翻牆」才得知，家中長輩都不願、不敢談論，勸他不要與政治掛鈎、過好自己生活。他今次首次出席六四集會，擔心因而被「找麻煩」，過關會遭留難，但認為政治跟每個人都有關，希望了解六四事件真相，故冒險來港。

憂粵語消失 廣州人擬來港反修例

來自廣州、28歲的周先生第二次到港參加六四集會，感謝港人舉行集會，又擔心「香港可能成為下一個廣州」，廣東話消失、靠攏中共，準備6月9日再來港參與反修例大遊行。