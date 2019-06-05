林鄭未提「六四」：今日的日子，很多人都有回憶

【明報專訊】特首林鄭月娥昨在行政會議前被問到會否支持「平反六四」，以及代港人向中央反映此訴求，她回應時以「今日（昨日）的日子」來形容，無提及「六四」二字。林鄭表示，「今日的日子，很多人都有一個回憶」，冀昨有任何公眾活動，也是在安靜、有秩序下進行。多名建制派議員認為，中央政府會在適當時機對六四事件再評價；有議員認為六四集會的人數多寡對中央和特區政府不會造成很大政治壓力，因他們已習慣這舉行多年的集會。
林鄭前年在特首選舉論壇說過，「六四是一件令人非常傷感的事」，「我認為歷史是一定會有一個交代」。她昨日沒有正面回應會否代港人向中央反映「平反六四」訴求，但稱對特區政府來說，這彰顯香港是一個非常自由的地方，又說尊重市民受《基本法》保障的表達、言論和集會的自由。
保安局長李家超昨出席立法會會議後回應是否支持「平反六四」，他說不評論，又稱香港市民享有集會和言論自由。
李慧琼：六四不幸 中央適時會再評價
民建聯主席李慧琼昨形容六四事件是「不幸的事」，認為中央「在合適的時候會重新評價」，又稱中央在一國兩制下容許香港舉行六四集會。
黃國健：人數多寡皆對中央無壓力
行會成員、工聯會議員黃國健認為，中央對六四的評價不是太負面，承認了當年有事做得不好，但再評價六四事件的「政治時機未到」，認為「歷史需要時間沉澱，大家要畀些耐性」。他稱，中央不會視六四集會是「想反佢」，因至少紀念六四的香港人仍承認自己是中國人。他又認為，六四集會人數多寡對中央而言都不會有很大的政治壓力，除非性質改變引起動亂，才會引起中央擔心，而六四集會已變成民主派的「圖騰」，用來吸收政治養分和利益。