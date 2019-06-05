林鄭未提「六四」：今日的日子，很多人都有回憶

林鄭前年在特首選舉論壇說過，「六四是一件令人非常傷感的事」，「我認為歷史是一定會有一個交代」。她昨日沒有正面回應會否代港人向中央反映「平反六四」訴求，但稱對特區政府來說，這彰顯香港是一個非常自由的地方，又說尊重市民受《基本法》保障的表達、言論和集會的自由。

保安局長李家超昨出席立法會會議後回應是否支持「平反六四」，他說不評論，又稱香港市民享有集會和言論自由。

李慧琼：六四不幸 中央適時會再評價

民建聯主席李慧琼昨形容六四事件是「不幸的事」，認為中央「在合適的時候會重新評價」，又稱中央在一國兩制下容許香港舉行六四集會。

黃國健：人數多寡皆對中央無壓力

行會成員、工聯會議員黃國健認為，中央對六四的評價不是太負面，承認了當年有事做得不好，但再評價六四事件的「政治時機未到」，認為「歷史需要時間沉澱，大家要畀些耐性」。他稱，中央不會視六四集會是「想反佢」，因至少紀念六四的香港人仍承認自己是中國人。他又認為，六四集會人數多寡對中央而言都不會有很大的政治壓力，除非性質改變引起動亂，才會引起中央擔心，而六四集會已變成民主派的「圖騰」，用來吸收政治養分和利益。